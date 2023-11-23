https://ria.ru/20231123/postavki-1911358945.html
Россия ограничила поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов
Россия ограничила поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов - РИА Новости, 23.11.2023
Россия ограничила поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов
Россельхознадзор с 23 ноября ограничивает поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов, сообщило ведомство. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:19
2023-11-23T15:19
2023-11-23T15:44
здоровье - общество
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор с 23 ноября ограничивает поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов, сообщило ведомство. "Россельхознадзор информирует, что с 23 ноября 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Кроме того, вводится ограничение на поставки семенного материала в сопровождении документов, подтверждающих сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B.Y. (Postbus 7 1600 AA Enkhulten the Netherlands, Haling 1/E 1600 DB Enkhuizen the Netherlands) до подтверждения компетентности, методов и результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора", - говорится в сообщении. Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта – бактериальной пятнистости тыквенных культур. Ведомство сообщает, что за последний год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию, "приняло системный характер": к примеру, в продукции обнаруживались вирус мозаики пепино, бактериальная пятнистость тыквенных культур, амброзия полыннолистная и паслен трехцветковый. "Поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении 1,5 лет ответов от Национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса отправляемых в Россию партий семенного и посадочного материала", - обращает внимание российская служба. Также она отмечает, что, согласно требованиям законодательства РФ в области семеноводства, наличие карантинных объектов устанавливается при апробации посевов, и, в случае их выявления, документы на сортовые и посевные качества не выдаются. "Таким образом, компетентность нидерландской лаборатории Enza-Zaden Operalions B.Y., которая оформляла документы на зараженную продукцию для отправки в Россию, вызывает сомнение. Предложения Россельхознадзора о проведении аудита лаборатории четырежды направлялись в компетентное ведомство Нидерландов. Ответ не поступил", - сообщил Россельхознадзор.
https://ria.ru/20190204/1550375279.html
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здоровье - общество, россия, нидерланды, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, экономика
Здоровье - Общество, Россия, Нидерланды, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз, Экономика
Россия ограничила поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов
Россельхознадзор ограничил поставки посадочного материала из Нидерландов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Россельхознадзор с 23 ноября ограничивает поставки
семенного и посадочного материала из Нидерландов, сообщило ведомство.
«
"Россельхознадзор информирует, что с 23 ноября 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Кроме того, вводится ограничение на поставки семенного материала в сопровождении документов, подтверждающих сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B.Y. (Postbus 7 1600 AA Enkhulten the Netherlands, Haling 1/E 1600 DB Enkhuizen the Netherlands) до подтверждения компетентности, методов и результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора", - говорится в сообщении.
Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта – бактериальной пятнистости тыквенных культур. Ведомство сообщает, что за последний год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию, "приняло системный характер": к примеру, в продукции обнаруживались вирус мозаики пепино, бактериальная пятнистость тыквенных культур, амброзия полыннолистная и паслен трехцветковый.
Россельхознадзор ограничит ввоз семенного картофеля из Нидерландов
"Поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении 1,5 лет ответов от Национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса отправляемых в Россию партий семенного и посадочного материала", - обращает внимание российская служба. Также она отмечает, что, согласно требованиям законодательства РФ в области семеноводства, наличие карантинных объектов устанавливается при апробации посевов, и, в случае их выявления, документы на сортовые и посевные качества не выдаются.
"Таким образом, компетентность нидерландской лаборатории Enza-Zaden Operalions B.Y., которая оформляла документы на зараженную продукцию для отправки в Россию, вызывает сомнение. Предложения Россельхознадзора о проведении аудита лаборатории четырежды направлялись в компетентное ведомство Нидерландов. Ответ не поступил", - сообщил Россельхознадзор.