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Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы

Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы - РИА Новости, 23.11.2023

Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы

Спецборт МЧС вылетел из Минеральных Вод в Египет с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:41

2023-11-23T10:41

2023-11-23T10:41

в мире

египет

россия

минеральные воды

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ил-76

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС вылетел из Минеральных Вод в Египет с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. "Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза продукты, консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены общим весом порядка 28 тонн", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что доставка гуманитарной помощи организована по указанию президента РФ Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и отдана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

египет

россия

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, россия, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ил-76