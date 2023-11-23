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Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы - РИА Новости, 23.11.2023
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10:41 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pomosch-1911254017.html
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы - РИА Новости, 23.11.2023
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы
Спецборт МЧС вылетел из Минеральных Вод в Египет с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:41
2023-11-23T10:41
в мире
египет
россия
минеральные воды
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ил-76
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС вылетел из Минеральных Вод в Египет с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. "Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза продукты, консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены общим весом порядка 28 тонн", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что доставка гуманитарной помощи организована по указанию президента РФ Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и отдана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
египет
россия
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в мире, египет, россия, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ил-76
В мире, Египет, Россия, Минеральные Воды, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ил-76
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы

Спецборт МЧС вылетел из Минвод в Египет с очередной партией гумгруза для Газы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС РФ
Самолет Ил-76 МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет Ил-76 МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС вылетел из Минеральных Вод в Египет с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства.
"Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза продукты, консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены общим весом порядка 28 тонн", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что доставка гуманитарной помощи организована по указанию президента РФ Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и отдана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.
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В миреЕгипетРоссияМинеральные ВодыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИл-76
 
 
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