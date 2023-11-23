https://ria.ru/20231123/pomosch-1911254017.html
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы - РИА Новости, 23.11.2023
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы
Спецборт МЧС вылетел из Минеральных Вод в Египет с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:41
2023-11-23T10:41
2023-11-23T10:41
в мире
египет
россия
минеральные воды
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418644_0:92:3048:1807_1920x0_80_0_0_c3537bab755fb4634b8bb935a156986b.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС вылетел из Минеральных Вод в Египет с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. "Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза продукты, консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены общим весом порядка 28 тонн", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что доставка гуманитарной помощи организована по указанию президента РФ Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и отдана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
египет
россия
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418644_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_f6068c33956da4d653c154ab047520ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ил-76
В мире, Египет, Россия, Минеральные Воды, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ил-76
Спецборт МЧС вылетел в Египет с очередной партией гумпомощи для Газы
Спецборт МЧС вылетел из Минвод в Египет с очередной партией гумгруза для Газы