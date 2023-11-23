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В Энгельсе полиция вычислила нарушителей, жаривших хлеб на Вечном огне - РИА Новости, 23.11.2023
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17:25 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/politsiya-1911401862.html
В Энгельсе полиция вычислила нарушителей, жаривших хлеб на Вечном огне
В Энгельсе полиция вычислила нарушителей, жаривших хлеб на Вечном огне - РИА Новости, 23.11.2023
В Энгельсе полиция вычислила нарушителей, жаривших хлеб на Вечном огне
Полиция привлекла к административной ответственности родителей двух подростков после видео, на котором один из школьников поджаривает хлеб на Вечном огне в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:25
2023-11-23T17:25
происшествия
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Полиция привлекла к административной ответственности родителей двух подростков после видео, на котором один из школьников поджаривает хлеб на Вечном огне в центре Энгельса, города-спутника Саратова, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как подросток поджаривает на Вечном огне кусок хлеб, нанизанный на ветку дерева. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой неизвестный, предположительно, совершает противоправные действия на Вечном огне мемориала "Героям фронта и тыла 1941-1945", расположенном в Энгельсе на Набережной Руденко... Установлены личности находящегося в кадре подростка и автора видео. Оба 2009 года рождения... Родители юношей будут привлечены к административной ответственности статье 5.35 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении. На профилактических учетах подростки не состоят, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали, воспитываются в благополучных семьях. "Сотрудники полиции провели с подростками профилактическую беседу", - отмечается в сообщении. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи также проводят процессуальную проверку по факту "противоправных действий подростка на Вечном огне".
https://ria.ru/20231123/moshenniki-1911239190.html
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происшествия, энгельс, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Энгельсе полиция вычислила нарушителей, жаривших хлеб на Вечном огне

МВД: полиция выявила нарушителей, жаривших хлеб на Вечном огне в центре Энгельса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Полиция привлекла к административной ответственности родителей двух подростков после видео, на котором один из школьников поджаривает хлеб на Вечном огне в центре Энгельса, города-спутника Саратова, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как подросток поджаривает на Вечном огне кусок хлеб, нанизанный на ветку дерева.
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"В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой неизвестный, предположительно, совершает противоправные действия на Вечном огне мемориала "Героям фронта и тыла 1941-1945", расположенном в Энгельсе на Набережной Руденко... Установлены личности находящегося в кадре подростка и автора видео. Оба 2009 года рождения... Родители юношей будут привлечены к административной ответственности статье 5.35 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
На профилактических учетах подростки не состоят, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали, воспитываются в благополучных семьях.
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"Сотрудники полиции провели с подростками профилактическую беседу", - отмечается в сообщении.
Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи также проводят процессуальную проверку по факту "противоправных действий подростка на Вечном огне".
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