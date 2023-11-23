https://ria.ru/20231123/politika-1911256400.html

МИД России заявил, что в ЕС закрывают глаза на языковую политику Латвии

МИД России заявил, что в ЕС закрывают глаза на языковую политику Латвии - РИА Новости, 23.11.2023

МИД России заявил, что в ЕС закрывают глаза на языковую политику Латвии

Европейский суд по правам человека в рамках русофобского курса игнорирует дискриминационную политику властей Латвии касательно преподавания на русском языке в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:47

2023-11-23T10:47

2023-11-23T10:49

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мария захарова

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека в рамках русофобского курса игнорирует дискриминационную политику властей Латвии касательно преподавания на русском языке в школах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Европейский суд по правам человека признал, что школьные реформы в Латвии, ограничившие преподавание на русском языке, не противоречат правам человека. В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой говорится, что языковая политика властей Латвии ставит национальные меньшинства в "заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости". При этом опросы показывают, что большинство учеников считает русский язык полезным для повышения конкурентоспособности на рынке труда, подчеркивается в комментарии. "На все это европейские структуры продолжают закрывать глаза: русофобия нынче в моде у их западных кураторов", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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в мире, латвия, россия, мария захарова, европейский суд