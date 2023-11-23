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В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви - РИА Новости, 23.11.2023
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Религия
 
13:33 23.11.2023 (обновлено: 13:40 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pogrebeniya-1911320568.html
В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви
В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви - РИА Новости, 23.11.2023
В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви
Древние погребения, предположительно XII-XIII веков, обнаружили в пятне застройки сгоревшей деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века в Кондопоге,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:33
2023-11-23T13:40
жилье
кондопога
петрозаводск
онежское озеро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Древние погребения, предположительно XII-XIII веков, обнаружили в пятне застройки сгоревшей деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века в Кондопоге, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение по статье "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". Кондопожский городской суд Карелии в июне 2019 года признал подростка невменяемым и отправил его на принудительное лечение. Как сообщил Парфенчиков, в настоящее время продолжаются работы по восстановлению Успенской церкви. В частности, реставраторы в течение лета работали над воссозданием сруба и уже подошли к уровню балок пола. Также уже готов проект воссоздания иконостаса. "Что касается фундамента, то здесь пока идут раскопки, которые продолжатся и в следующем году. Дело в том, что в пятне застройки Успенской церкви был обнаружен уникальный археологический комплекс. Древние погребения, нательные кресты, украшения – все говорит о том, что на этом месте, в XII-XIII веках, было поселение или церковь задолго до первого упоминания Кондопоги в документах ХV века, а тем более строительства Успенки в 1774 году", - написал глава Карелии в своем Telegram-канале. Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.
https://ria.ru/20231116/kniga-1909768558.html
https://ria.ru/20180810/1526342359.html
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жилье, кондопога, петрозаводск, онежское озеро, артур парфенчиков, общество, новости культуры
Жилье, Кондопога, Петрозаводск, Онежское озеро, Артур Парфенчиков, Общество, Религия, Новости культуры
В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви

В Кондопоге обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСгоревшая церковь Успения Божией Матери в Кондопоге
Сгоревшая церковь Успения Божией Матери в Кондопоге - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Сгоревшая церковь Успения Божией Матери в Кондопоге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Древние погребения, предположительно XII-XIII веков, обнаружили в пятне застройки сгоревшей деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века в Кондопоге, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение по статье "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". Кондопожский городской суд Карелии в июне 2019 года признал подростка невменяемым и отправил его на принудительное лечение.
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Как сообщил Парфенчиков, в настоящее время продолжаются работы по восстановлению Успенской церкви. В частности, реставраторы в течение лета работали над воссозданием сруба и уже подошли к уровню балок пола. Также уже готов проект воссоздания иконостаса.
"Что касается фундамента, то здесь пока идут раскопки, которые продолжатся и в следующем году. Дело в том, что в пятне застройки Успенской церкви был обнаружен уникальный археологический комплекс. Древние погребения, нательные кресты, украшения – все говорит о том, что на этом месте, в XII-XIII веках, было поселение или церковь задолго до первого упоминания Кондопоги в документах ХV века, а тем более строительства Успенки в 1774 году", - написал глава Карелии в своем Telegram-канале.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.
Сгоревшее здание церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 10.08.2018
Специалисты оценят состояние сгоревшей в Карелии церкви XVIII века
10 августа 2018, 17:33
 
РелигияЖильеКондопогаПетрозаводскОнежское озероАртур ПарфенчиковОбществоНовости культуры
 
 
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