https://ria.ru/20231123/pogrebeniya-1911320568.html

В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви

В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви - РИА Новости, 23.11.2023

В Карелии обнаружили погребения XII-XIII веков при восстановлении церкви

Древние погребения, предположительно XII-XIII веков, обнаружили в пятне застройки сгоревшей деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века в Кондопоге,... РИА Новости, 23.11.2023

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2023-11-23T13:33

2023-11-23T13:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Древние погребения, предположительно XII-XIII веков, обнаружили в пятне застройки сгоревшей деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века в Кондопоге, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение по статье "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". Кондопожский городской суд Карелии в июне 2019 года признал подростка невменяемым и отправил его на принудительное лечение. Как сообщил Парфенчиков, в настоящее время продолжаются работы по восстановлению Успенской церкви. В частности, реставраторы в течение лета работали над воссозданием сруба и уже подошли к уровню балок пола. Также уже готов проект воссоздания иконостаса. "Что касается фундамента, то здесь пока идут раскопки, которые продолжатся и в следующем году. Дело в том, что в пятне застройки Успенской церкви был обнаружен уникальный археологический комплекс. Древние погребения, нательные кресты, украшения – все говорит о том, что на этом месте, в XII-XIII веках, было поселение или церковь задолго до первого упоминания Кондопоги в документах ХV века, а тем более строительства Успенки в 1774 году", - написал глава Карелии в своем Telegram-канале. Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.

https://ria.ru/20231116/kniga-1909768558.html

https://ria.ru/20180810/1526342359.html

кондопога

петрозаводск

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жилье, кондопога, петрозаводск, онежское озеро, артур парфенчиков, общество, новости культуры