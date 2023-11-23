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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.11.2023
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08:29 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pogoda-1911229022.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачно, снег, метель, низкое давление и не выше минус 6 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:29
2023-11-23T08:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Облачно, снег, метель, низкое давление и не выше минус 6 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать приближающиеся с запада тёплый атмосферный фронт. Погода облачная, пройдёт небольшой снег, который ближе к вечеру станет более интенсивным, ближе к вечеру местами возможны метели. В Москве минус 6 - минус 8, в Подмосковье - 5-10 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно понижаться, к вечеру барометры покажут 724 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: снег, метель, низкое давление и до минус 6 ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Облачно, снег, метель, низкое давление и не выше минус 6 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать приближающиеся с запада тёплый атмосферный фронт. Погода облачная, пройдёт небольшой снег, который ближе к вечеру станет более интенсивным, ближе к вечеру местами возможны метели. В Москве минус 6 - минус 8, в Подмосковье - 5-10 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно понижаться, к вечеру барометры покажут 724 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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