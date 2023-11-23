https://ria.ru/20231123/pogoda-1911229022.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачно, снег, метель, низкое давление и не выше минус 6 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:29

2023-11-23T08:29

2023-11-23T08:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905555894_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_5c1ffe26855908f81a9d7efead791727.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Облачно, снег, метель, низкое давление и не выше минус 6 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать приближающиеся с запада тёплый атмосферный фронт. Погода облачная, пройдёт небольшой снег, который ближе к вечеру станет более интенсивным, ближе к вечеру местами возможны метели. В Москве минус 6 - минус 8, в Подмосковье - 5-10 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно понижаться, к вечеру барометры покажут 724 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20231122/novyygod-1911002345.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус