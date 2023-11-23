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В Газе сообщили о более чем 14,8 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили о более чем 14,8 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 23.11.2023
В Газе сообщили о более чем 14,8 тысячи погибших при израильских ударах
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву достигло 14 854 человек, количество раненых превысило 36 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:32
2023-11-23T20:32
2023-11-23T20:43
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву достигло 14 854 человек, количество раненых превысило 36 тысяч человек, сообщил информационный центр властей палестинского анклава."Число погибших (в секторе Газа) превысило 14 854, среди них более 6150 детей", - говорится в заявлении.По данным инфоцентра, число раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 36 тысяч человек.Количество пропавших без вести, сообщают власти, превысило 7 тысяч человек, их тела могут находиться под завалами разбомбленных зданий.
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РИА Новости
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Газе сообщили о более чем 14,8 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля достигло 14 854
ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву достигло 14 854 человек, количество раненых превысило 36 тысяч человек, сообщил информационный центр властей палестинского анклава.
"Число погибших (в секторе Газа) превысило 14 854, среди них более 6150 детей", - говорится в заявлении.
По данным инфоцентра, число раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 36 тысяч человек.
Количество пропавших без вести, сообщают власти, превысило 7 тысяч человек, их тела могут находиться под завалами разбомбленных зданий.