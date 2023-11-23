https://ria.ru/20231123/pogibshie-1911448613.html

В Газе сообщили о более чем 14,8 тысячи погибших при израильских ударах

В Газе сообщили о более чем 14,8 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 23.11.2023

В Газе сообщили о более чем 14,8 тысячи погибших при израильских ударах

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву достигло 14 854 человек, количество раненых превысило 36 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:32

2023-11-23T20:32

2023-11-23T20:43

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903308350_0:237:2936:1888_1920x0_80_0_0_773e08c6c51b65d92901b5c2ce35bcb3.jpg

ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву достигло 14 854 человек, количество раненых превысило 36 тысяч человек, сообщил информационный центр властей палестинского анклава."Число погибших (в секторе Газа) превысило 14 854, среди них более 6150 детей", - говорится в заявлении.По данным инфоцентра, число раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 36 тысяч человек.Количество пропавших без вести, сообщают власти, превысило 7 тысяч человек, их тела могут находиться под завалами разбомбленных зданий.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль