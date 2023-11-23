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В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой - РИА Новости, 23.11.2023
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15:27 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/poezd-1911360939.html
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой - РИА Новости, 23.11.2023
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
По меньшей мере 16 вагонов поезда, в двух из которых содержалась расплавленная сера, сошли с рельсов в американском штате Кентукки в среду, что вызвало пожар,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:27
2023-11-23T15:27
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 вагонов поезда, в двух из которых содержалась расплавленная сера, сошли с рельсов в американском штате Кентукки в среду, что вызвало пожар, сообщает оператор поезда на своем сайте."Поезд сошел с рельс на севере от города Ливингстон штата Кентукки... По предварительным данным, по меньшей мере 16 вагонов сошли с рельс, включая два, содержавших расплавленную серу, они были повреждены, часть их содержимого возгорелась", - говорится в заявлении на сайте компании CSX Transportation. Губернатор штата Энди Бешир объявил экстренную ситуацию. В его заявлении также говорится, что местные власти призвали жителей Ливингстона эвакуироваться. "Пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны (аварии)", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230205/ssha-1849808527.html
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в мире, кентукки, сша
В мире, Кентукки, США
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой

В Кентукки сход поезда с расплавленной серой с рельсов привел к пожару

© AP Photo / Steven SenneПоезд компании CSX Transportation
Поезд компании CSX Transportation - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Steven Senne
Поезд компании CSX Transportation. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 вагонов поезда, в двух из которых содержалась расплавленная сера, сошли с рельсов в американском штате Кентукки в среду, что вызвало пожар, сообщает оператор поезда на своем сайте.
"Поезд сошел с рельс на севере от города Ливингстон штата Кентукки... По предварительным данным, по меньшей мере 16 вагонов сошли с рельс, включая два, содержавших расплавленную серу, они были повреждены, часть их содержимого возгорелась", - говорится в заявлении на сайте компании CSX Transportation.
Губернатор штата Энди Бешир объявил экстренную ситуацию. В его заявлении также говорится, что местные власти призвали жителей Ливингстона эвакуироваться.
"Пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны (аварии)", - добавил губернатор.
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