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В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой

В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой - РИА Новости, 23.11.2023

В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой

По меньшей мере 16 вагонов поезда, в двух из которых содержалась расплавленная сера, сошли с рельсов в американском штате Кентукки в среду, что вызвало пожар,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:27

2023-11-23T15:27

2023-11-23T15:27

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кентукки

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 вагонов поезда, в двух из которых содержалась расплавленная сера, сошли с рельсов в американском штате Кентукки в среду, что вызвало пожар, сообщает оператор поезда на своем сайте."Поезд сошел с рельс на севере от города Ливингстон штата Кентукки... По предварительным данным, по меньшей мере 16 вагонов сошли с рельс, включая два, содержавших расплавленную серу, они были повреждены, часть их содержимого возгорелась", - говорится в заявлении на сайте компании CSX Transportation. Губернатор штата Энди Бешир объявил экстренную ситуацию. В его заявлении также говорится, что местные власти призвали жителей Ливингстона эвакуироваться. "Пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны (аварии)", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230205/ssha-1849808527.html

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в мире, кентукки, сша