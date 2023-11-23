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"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 23.11.2023 (обновлено: 07:16 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/podolyak-1911223648.html
"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского
"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского - РИА Новости, 23.11.2023
"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского
Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, призваны... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T07:10
2023-11-23T07:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
михаил подоляк
владимир зеленский
сша
китай
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, призваны сыграть на жалости США и вернуть внимание Вашингтона, предположил обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао."Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского «старшего брата» следующий посыл: «Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне»", — считает автор статьи.На портале разобрали три конкретные причины, по которым Подоляк сделал свое заявление. В первую очередь, Украина не выдерживает конфликт с Россией на поле боя, ей не хватает живой силы из-за потерь и массового дезертирства, отметил автор.Второй причиной Ли назвал поиск повода для мирных переговоров. По мнению автора статьи, в Киеве заметили усталость Запада от Украины и готовят почву для диалога с Россией.Наконец, в Китае заключили, что Киев может выпрашивать у Вашингтона дополнительную помощь. Автор связал "плач" Подоляка не только с необходимостью отвлечь Белый дом от Израиля, но и с американо-украинским форумом по оборонной промышленности в следующем месяце."Нынешняя попытка Подоляка сыграть на жалости, можно сказать, как нельзя кстати", — резюмировали в Sohu.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231123/dzhekpot-1911217721.html
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в мире, украина, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, сша, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, США, Китай
"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского

Sohu: Украина пытается сыграть на жалости Вашингтона

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, призваны сыграть на жалости США и вернуть внимание Вашингтона, предположил обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао.
«
"Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского «старшего брата» следующий посыл: «Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне»", — считает автор статьи.
На портале разобрали три конкретные причины, по которым Подоляк сделал свое заявление. В первую очередь, Украина не выдерживает конфликт с Россией на поле боя, ей не хватает живой силы из-за потерь и массового дезертирства, отметил автор.
Второй причиной Ли назвал поиск повода для мирных переговоров. По мнению автора статьи, в Киеве заметили усталость Запада от Украины и готовят почву для диалога с Россией.
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Наконец, в Китае заключили, что Киев может выпрашивать у Вашингтона дополнительную помощь. Автор связал "плач" Подоляка не только с необходимостью отвлечь Белый дом от Израиля, но и с американо-украинским форумом по оборонной промышленности в следующем месяце.
"Нынешняя попытка Подоляка сыграть на жалости, можно сказать, как нельзя кстати", — резюмировали в Sohu.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийСШАКитай
 
 
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