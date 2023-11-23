https://ria.ru/20231123/podolyak-1911223648.html

"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского

"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского - РИА Новости, 23.11.2023

"Пожалуйста, помогите". В Китае рассказали о "плаче" в офисе Зеленского

Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, призваны... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:10

2023-11-23T07:10

2023-11-23T07:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

михаил подоляк

владимир зеленский

сша

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_76944567c10440099677fb72344b3aca.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, призваны сыграть на жалости США и вернуть внимание Вашингтона, предположил обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао."Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского «старшего брата» следующий посыл: «Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне»", — считает автор статьи.На портале разобрали три конкретные причины, по которым Подоляк сделал свое заявление. В первую очередь, Украина не выдерживает конфликт с Россией на поле боя, ей не хватает живой силы из-за потерь и массового дезертирства, отметил автор.Второй причиной Ли назвал поиск повода для мирных переговоров. По мнению автора статьи, в Киеве заметили усталость Запада от Украины и готовят почву для диалога с Россией.Наконец, в Китае заключили, что Киев может выпрашивать у Вашингтона дополнительную помощь. Автор связал "плач" Подоляка не только с необходимостью отвлечь Белый дом от Израиля, но и с американо-украинским форумом по оборонной промышленности в следующем месяце."Нынешняя попытка Подоляка сыграть на жалости, можно сказать, как нельзя кстати", — резюмировали в Sohu.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231123/dzhekpot-1911217721.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html

украина

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, сша, китай