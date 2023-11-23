https://ria.ru/20231123/perevozchiki-1911316665.html

Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска возле Украины

Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска возле Украины - РИА Новости, 23.11.2023

Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска возле Украины

Польские перевозчики заблокировали движение грузовых транспортных средств на украинско-польской границе перед пунктом "Медика", сообщает Госпогранслужба Украины РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:20

2023-11-23T13:20

2023-11-23T13:20

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики заблокировали движение грузовых транспортных средств на украинско-польской границе перед пунктом "Медика", сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram-канале."Работа пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе приостановлена. На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В этой связи усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", - говорится в сообщении Госпогранслужбы. По ее данным, блокировка движения может продолжаться до 26 ноября. В то же время препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предусматривается. Ранее в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" сообщалось, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС. Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html

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