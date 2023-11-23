https://ria.ru/20231123/peremirie-1911427704.html
Израиль освободит 39 палестинских детей и женщин, сообщили СМИ
Израиль освободит 39 палестинских детей и женщин, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Израиль освободит 39 палестинских детей и женщин, сообщили СМИ
Тридцать девять палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия, сообщает телеканал Al Qahera News со... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:42
2023-11-23T18:42
2023-11-23T18:43
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
египет
катар
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КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Тридцать девять палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник.Ранее МИД Катара объявил, что перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу в пятницу в 8.00 мск и продлится четыре дня. За это время посредники рассчитывают, что 50 израильских заложников будут отпущены из сектора Газа. В первую партию войдут 13 женщин и детей, они будут переданы в пятницу около 17.00 мск представителям Организации Красного Креста и полумесяца."Гуманитарное перемирие включает в себя освобождение 39 палестинских детей и женщин из израильских тюрем", - говорится в сообщении телеканала.Источник также добавил, что в рамках перемирия сотни грузовиков с гуманитарной и медицинской помощью, а также топливом въедут во все районы сектора Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, египет, катар
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Египет, Катар
Израиль освободит 39 палестинских детей и женщин, сообщили СМИ
Al Qahera News: Израиль освободит из тюрем 39 палестинских детей и женщин
КАИР, 23 ноя - РИА Новости.
Тридцать девять палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия, сообщает телеканал Al Qahera News
со ссылкой на египетский источник.
Ранее МИД Катара
объявил, что перемирие между Израилем
и ХАМАС
вступит в силу в пятницу в 8.00 мск и продлится четыре дня. За это время посредники рассчитывают, что 50 израильских заложников будут отпущены из сектора Газа. В первую партию войдут 13 женщин и детей, они будут переданы в пятницу около 17.00 мск представителям Организации Красного Креста и полумесяца.
США боятся перемирия в Газе
"Гуманитарное перемирие включает в себя освобождение 39 палестинских детей и женщин из израильских тюрем", - говорится в сообщении телеканала.
Источник также добавил, что в рамках перемирия сотни грузовиков с гуманитарной и медицинской помощью, а также топливом въедут во все районы сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.