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Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей - РИА Новости, 23.11.2023
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14:23 23.11.2023 (обновлено: 19:27 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pelmeni-1911343666.html
Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей
Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей - РИА Новости, 23.11.2023
Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей
Роскачество нашло в пельменях ряда российских производителей сою и перемолотые кости, компании и ретейлеры отреагировали и работают над устранением недостатков, РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:23
2023-11-23T19:27
экономика
ашан
вкусвилл
роскачество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскачество нашло в пельменях ряда российских производителей сою и перемолотые кости, компании и ретейлеры отреагировали и работают над устранением недостатков, говорится в сообщении Роскачества. "По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 96 процентов опрошенных покупают замороженные пельмени и только четыре процента готовят их сами или иногда покупают готовый замороженный продукт. Больше всего потребители опасаются, что вместо мяса в магазинных пельменях используется соевый белок, говядину и свинину заменяют более дешевым мясом птицы или в фарш могут добавлять перемолотые кости", — говорится в сообщении.Некоторые опасения развеяны, однако ряд проблем носит системный характер, указывает организация в отчете, озаглавленном "Пельмени с сюрпризом: какие производители добавляют сою и перемолотые кости". &quot;Всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. Производители трех ТМ оперативно отреагировали на результаты исследования и предоставили в Роскачество информацию о корректирующих мероприятиях. Итог: несоответствия в 23 процентах проблемных пельменей исправлены&quot;, — сказано в материалах.Эксперты исследовали следующие торговые марки пельменей: "Мясновъ" (весовые), "Атяшево", "Останкинские традиционные", "Сергиев канон", "Цезарь", "Большая кастрюля", "ВкусВилл", "Мираторг", Caesar, "Ашан", "Гранд меню", "Зеленая линия", "Ложкарев", "Чернышихинские пельмени", "Стародворье", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория", "Тураково" и "Горячая штучка". Работа над ошибкамиВсе производители проинформировали Роскачество, что приняли в работу результаты исследования, а торговые сети провели претензионную работу с поставщиками. Так, "Красногорский МПК" (торговая марка "Мясной дворик") планирует корректирующие мероприятия, "Щелковский МПК" (ТМ "Сибирская коллекция") направил образцы на дополнительные исследования, ООО "Морозко" (ТМ "Цезарь") провело совещание группы ХАССП и направило арбитражный образец продукции в лабораторию. Компания "Монастырская трапеза" (пельмени "Сергиев канон") приостановила реализацию и проводит корректирующие мероприятия, "Чали" (пельмени "ВкусВилл") проведет ряд мероприятий по допуску и мониторингу мясного сырья, "Деликатесы Сибири" (ТМ "Зеленая линия") усилили контроль сырья и состояния производственных цехов. "Фабрика Уральские пельмени" (производит пельмени для "Ашана") провела санитарный день и усилила контроль за качеством оборудования и продукции, "Юрьев-Польский мясокомбинат" (пельмени "Тураково") проводит расследование, "Мясная галерея" (ТМ "Горячая штучка") усилит входной контроль. Корректирующие мероприятия провели производители торговых марок "Чернышихинские пельмени" и "Мираторг", по их результатам продукция соответствует установленным требованиям. Отреагировали и торговые сети. Так, "Ашан", "Лента" и "Пятерочка" проинформировали о проведении внутреннего расследования. Spar прекратил реализацию партии и потребовал от производителей итоги внутреннего аудита, "ВкусВилл" заблокировал поставки продукта и запланировал внеплановый аудит производителя. "Впрок.ру" сообщил, что данных партий пельменей в остатках нет.
https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html
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экономика, ашан, вкусвилл, роскачество
Экономика, Ашан, ВкусВилл, Роскачество
Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей

Роскачество нашло сою и перемолотые кости в пельменях нескольких производителей

© iStock.com / Arx0ntПельмени с мясом
Пельмени с мясом - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© iStock.com / Arx0nt
Пельмени с мясом. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскачество нашло в пельменях ряда российских производителей сою и перемолотые кости, компании и ретейлеры отреагировали и работают над устранением недостатков, говорится в сообщении Роскачества.
"По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 96 процентов опрошенных покупают замороженные пельмени и только четыре процента готовят их сами или иногда покупают готовый замороженный продукт. Больше всего потребители опасаются, что вместо мяса в магазинных пельменях используется соевый белок, говядину и свинину заменяют более дешевым мясом птицы или в фарш могут добавлять перемолотые кости", — говорится в сообщении.
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Некоторые опасения развеяны, однако ряд проблем носит системный характер, указывает организация в отчете, озаглавленном "Пельмени с сюрпризом: какие производители добавляют сою и перемолотые кости".
«

"Всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. Производители трех ТМ оперативно отреагировали на результаты исследования и предоставили в Роскачество информацию о корректирующих мероприятиях. Итог: несоответствия в 23 процентах проблемных пельменей исправлены", — сказано в материалах.

Эксперты исследовали следующие торговые марки пельменей: "Мясновъ" (весовые), "Атяшево", "Останкинские традиционные", "Сергиев канон", "Цезарь", "Большая кастрюля", "ВкусВилл", "Мираторг", Caesar, "Ашан", "Гранд меню", "Зеленая линия", "Ложкарев", "Чернышихинские пельмени", "Стародворье", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория", "Тураково" и "Горячая штучка".
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Работа над ошибками

Все производители проинформировали Роскачество, что приняли в работу результаты исследования, а торговые сети провели претензионную работу с поставщиками.
Так, "Красногорский МПК" (торговая марка "Мясной дворик") планирует корректирующие мероприятия, "Щелковский МПК" (ТМ "Сибирская коллекция") направил образцы на дополнительные исследования, ООО "Морозко" (ТМ "Цезарь") провело совещание группы ХАССП и направило арбитражный образец продукции в лабораторию.
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Компания "Монастырская трапеза" (пельмени "Сергиев канон") приостановила реализацию и проводит корректирующие мероприятия, "Чали" (пельмени "ВкусВилл") проведет ряд мероприятий по допуску и мониторингу мясного сырья, "Деликатесы Сибири" (ТМ "Зеленая линия") усилили контроль сырья и состояния производственных цехов.
"Фабрика Уральские пельмени" (производит пельмени для "Ашана") провела санитарный день и усилила контроль за качеством оборудования и продукции, "Юрьев-Польский мясокомбинат" (пельмени "Тураково") проводит расследование, "Мясная галерея" (ТМ "Горячая штучка") усилит входной контроль. Корректирующие мероприятия провели производители торговых марок "Чернышихинские пельмени" и "Мираторг", по их результатам продукция соответствует установленным требованиям.
Отреагировали и торговые сети. Так, "Ашан", "Лента" и "Пятерочка" проинформировали о проведении внутреннего расследования. Spar прекратил реализацию партии и потребовал от производителей итоги внутреннего аудита, "ВкусВилл" заблокировал поставки продукта и запланировал внеплановый аудит производителя. "Впрок.ру" сообщил, что данных партий пельменей в остатках нет.
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