https://ria.ru/20231123/pelmeni-1911343666.html

Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей

Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей - РИА Новости, 23.11.2023

Роскачество нашло перемолотые кости в пельменях нескольких производителей

Роскачество нашло в пельменях ряда российских производителей сою и перемолотые кости, компании и ретейлеры отреагировали и работают над устранением недостатков, РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:23

2023-11-23T14:23

2023-11-23T19:27

экономика

ашан

вкусвилл

роскачество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскачество нашло в пельменях ряда российских производителей сою и перемолотые кости, компании и ретейлеры отреагировали и работают над устранением недостатков, говорится в сообщении Роскачества. "По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 96 процентов опрошенных покупают замороженные пельмени и только четыре процента готовят их сами или иногда покупают готовый замороженный продукт. Больше всего потребители опасаются, что вместо мяса в магазинных пельменях используется соевый белок, говядину и свинину заменяют более дешевым мясом птицы или в фарш могут добавлять перемолотые кости", — говорится в сообщении.Некоторые опасения развеяны, однако ряд проблем носит системный характер, указывает организация в отчете, озаглавленном "Пельмени с сюрпризом: какие производители добавляют сою и перемолотые кости". "Всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. Производители трех ТМ оперативно отреагировали на результаты исследования и предоставили в Роскачество информацию о корректирующих мероприятиях. Итог: несоответствия в 23 процентах проблемных пельменей исправлены", — сказано в материалах.Эксперты исследовали следующие торговые марки пельменей: "Мясновъ" (весовые), "Атяшево", "Останкинские традиционные", "Сергиев канон", "Цезарь", "Большая кастрюля", "ВкусВилл", "Мираторг", Caesar, "Ашан", "Гранд меню", "Зеленая линия", "Ложкарев", "Чернышихинские пельмени", "Стародворье", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория", "Тураково" и "Горячая штучка". Работа над ошибкамиВсе производители проинформировали Роскачество, что приняли в работу результаты исследования, а торговые сети провели претензионную работу с поставщиками. Так, "Красногорский МПК" (торговая марка "Мясной дворик") планирует корректирующие мероприятия, "Щелковский МПК" (ТМ "Сибирская коллекция") направил образцы на дополнительные исследования, ООО "Морозко" (ТМ "Цезарь") провело совещание группы ХАССП и направило арбитражный образец продукции в лабораторию. Компания "Монастырская трапеза" (пельмени "Сергиев канон") приостановила реализацию и проводит корректирующие мероприятия, "Чали" (пельмени "ВкусВилл") проведет ряд мероприятий по допуску и мониторингу мясного сырья, "Деликатесы Сибири" (ТМ "Зеленая линия") усилили контроль сырья и состояния производственных цехов. "Фабрика Уральские пельмени" (производит пельмени для "Ашана") провела санитарный день и усилила контроль за качеством оборудования и продукции, "Юрьев-Польский мясокомбинат" (пельмени "Тураково") проводит расследование, "Мясная галерея" (ТМ "Горячая штучка") усилит входной контроль. Корректирующие мероприятия провели производители торговых марок "Чернышихинские пельмени" и "Мираторг", по их результатам продукция соответствует установленным требованиям. Отреагировали и торговые сети. Так, "Ашан", "Лента" и "Пятерочка" проинформировали о проведении внутреннего расследования. Spar прекратил реализацию партии и потребовал от производителей итоги внутреннего аудита, "ВкусВилл" заблокировал поставки продукта и запланировал внеплановый аудит производителя. "Впрок.ру" сообщил, что данных партий пельменей в остатках нет.

https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html

https://ria.ru/20230823/kukhnya-1891789180.html

https://ria.ru/20230612/retsepty-1877274767.html

https://radiosputnik.ru/20230510/pelmeni-1870717986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, ашан, вкусвилл, роскачество