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Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам - РИА Новости, 23.11.2023
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:53
2023-11-23T12:53
2023-11-23T12:53
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам. "В Армении нет ни одного вуза - ни армянского, ни международного, ни частного, - который бы соответствовал международным стандартам вузовской физической инфраструктуры. Если мы, например, заявим о лицензировании и аккредитации вузов в соответствии с международными стандартами, то это означает, что все без исключения вузы Армении должны быть закрыты", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства в четверг. По его словам, из-за этого молодежь лишена возможности получать образование, отвечающее международным критериям. Пашинян добавил, что лишь пара армянских вузов привлекает иностранных студентов. Он напомнил, что правительство в среднесрочной перспективе намерено перенести в проектируемый Академический городок все вузы страны, а согласно стратегии развития образования до 2030 года, в республике должны действовать до восьми государственных вузов.
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам
Пашинян: в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам.
«
"В Армении нет ни одного вуза - ни армянского, ни международного, ни частного, - который бы соответствовал международным стандартам вузовской физической инфраструктуры. Если мы, например, заявим о лицензировании и аккредитации вузов в соответствии с международными стандартами, то это означает, что все без исключения вузы Армении должны быть закрыты", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.
По его словам, из-за этого молодежь лишена возможности получать образование, отвечающее международным критериям. Пашинян добавил, что лишь пара армянских вузов привлекает иностранных студентов.
Он напомнил, что правительство в среднесрочной перспективе намерено перенести в проектируемый Академический городок все вузы страны, а согласно стратегии развития образования до 2030 года, в республике должны действовать до восьми государственных вузов.
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