https://ria.ru/20231123/pashinyan-1911305730.html

Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам

Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам - РИА Новости, 23.11.2023

Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:53

2023-11-23T12:53

2023-11-23T12:53

в мире

армения

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_0:78:3024:1779_1920x0_80_0_0_4b7380d912667c03e59f8312a1c05179.jpg

ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам. "В Армении нет ни одного вуза - ни армянского, ни международного, ни частного, - который бы соответствовал международным стандартам вузовской физической инфраструктуры. Если мы, например, заявим о лицензировании и аккредитации вузов в соответствии с международными стандартами, то это означает, что все без исключения вузы Армении должны быть закрыты", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства в четверг. По его словам, из-за этого молодежь лишена возможности получать образование, отвечающее международным критериям. Пашинян добавил, что лишь пара армянских вузов привлекает иностранных студентов. Он напомнил, что правительство в среднесрочной перспективе намерено перенести в проектируемый Академический городок все вузы страны, а согласно стратегии развития образования до 2030 года, в республике должны действовать до восьми государственных вузов.

https://ria.ru/20230616/vuzy-1878794983.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, никол пашинян