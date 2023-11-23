Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pashinyan-1911305730.html
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам - РИА Новости, 23.11.2023
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:53
2023-11-23T12:53
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_0:78:3024:1779_1920x0_80_0_0_4b7380d912667c03e59f8312a1c05179.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам. "В Армении нет ни одного вуза - ни армянского, ни международного, ни частного, - который бы соответствовал международным стандартам вузовской физической инфраструктуры. Если мы, например, заявим о лицензировании и аккредитации вузов в соответствии с международными стандартами, то это означает, что все без исключения вузы Армении должны быть закрыты", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства в четверг. По его словам, из-за этого молодежь лишена возможности получать образование, отвечающее международным критериям. Пашинян добавил, что лишь пара армянских вузов привлекает иностранных студентов. Он напомнил, что правительство в среднесрочной перспективе намерено перенести в проектируемый Академический городок все вузы страны, а согласно стратегии развития образования до 2030 года, в республике должны действовать до восьми государственных вузов.
https://ria.ru/20230616/vuzy-1878794983.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_fc1edad20cf5ab13ec23778e3382db7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам

Пашинян: в Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что в республике нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам.
«
"В Армении нет ни одного вуза - ни армянского, ни международного, ни частного, - который бы соответствовал международным стандартам вузовской физической инфраструктуры. Если мы, например, заявим о лицензировании и аккредитации вузов в соответствии с международными стандартами, то это означает, что все без исключения вузы Армении должны быть закрыты", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.
По его словам, из-за этого молодежь лишена возможности получать образование, отвечающее международным критериям. Пашинян добавил, что лишь пара армянских вузов привлекает иностранных студентов.
Он напомнил, что правительство в среднесрочной перспективе намерено перенести в проектируемый Академический городок все вузы страны, а согласно стратегии развития образования до 2030 года, в республике должны действовать до восьми государственных вузов.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Вузам из новых регионов выделили более 36 тысяч бюджетных мест
16 июня, 20:58
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала