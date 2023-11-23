https://ria.ru/20231123/pamyatnik-1911284819.html

Жителя Ростовской области подозревают в повреждении памятника кувалдой

Жителя Ростовской области подозревают в повреждении памятника кувалдой - РИА Новости, 23.11.2023

Жителя Ростовской области подозревают в повреждении памятника кувалдой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района Ростовской области, который подозревается в том, что умышленно повредил таблички на... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:57

2023-11-23T11:57

2023-11-23T12:03

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района Ростовской области, который подозревается в том, что умышленно повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны). "Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным следствия, 22 ноября мужчина, находясь в поселке Веселый, наносил с помощью кувалды удары по мемориальным доскам с именами погибших воинов. Уточняется, что он "громил мемориальные плиты" умышленно и целенаправленно. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, который не смог внятно пояснить мотивы своих действий. "Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы все повреждения. По месту жительства подозреваемого изъято орудие преступления. Назначено проведение необходимых экспертиз", - сообщили в региональном СУСК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

https://ria.ru/20230302/vandal-1855400813.html

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происшествия, россия, ростовская область