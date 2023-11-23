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Жителя Ростовской области подозревают в повреждении памятника кувалдой
Жителя Ростовской области подозревают в повреждении памятника кувалдой - РИА Новости, 23.11.2023
Жителя Ростовской области подозревают в повреждении памятника кувалдой
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района Ростовской области, который подозревается в том, что умышленно повредил таблички на... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:57
2023-11-23T11:57
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района Ростовской области, который подозревается в том, что умышленно повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны). "Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным следствия, 22 ноября мужчина, находясь в поселке Веселый, наносил с помощью кувалды удары по мемориальным доскам с именами погибших воинов. Уточняется, что он "громил мемориальные плиты" умышленно и целенаправленно. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, который не смог внятно пояснить мотивы своих действий. "Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы все повреждения. По месту жительства подозреваемого изъято орудие преступления. Назначено проведение необходимых экспертиз", - сообщили в региональном СУСК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
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Происшествия, Россия, Ростовская область
Жителя Ростовской области подозревают в повреждении памятника кувалдой
В Ростовской области вандал повредил таблички на мемориале ВОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района Ростовской области, который подозревается в том, что умышленно повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны).
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"Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 ноября мужчина, находясь в поселке Веселый, наносил с помощью кувалды удары по мемориальным доскам с именами погибших воинов. Уточняется, что он "громил мемориальные плиты" умышленно и целенаправленно.
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В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, который не смог внятно пояснить мотивы своих действий.
"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы все повреждения. По месту жительства подозреваемого изъято орудие преступления. Назначено проведение необходимых экспертиз", - сообщили в региональном СУСК РФ.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
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