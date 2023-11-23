https://ria.ru/20231123/otstavka-1911419596.html

В Германии призвали к отставке правительства

В Германии призвали к отставке правительства - РИА Новости, 24.11.2023

В Германии призвали к отставке правительства

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала в четверг к отставке правительства страны и досрочным выборам на фоне публикации результатов... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-23T18:08

2023-11-23T18:08

2023-11-24T04:48

германия

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала в четверг к отставке правительства страны и досрочным выборам на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране. Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, проведенного для телеканала N-tv, 66 процентов респондентов считают, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, достаточно компетентным его считают лишь 24 процента опрошенных. Из опроса также следует, что 69 процентов немцев уверены, что правительство не справляется с кризисом в сфере бюджета. "Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству "светофора" (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.). У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!" — говорится на странице АдГ в социальной сети Х. В конце ноября Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет. Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения Конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в Фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

https://ria.ru/20231111/nemtsy-1908800466.html

https://ria.ru/20231123/putin-1911370246.html

германия

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германия, олаф шольц, в мире