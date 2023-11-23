Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали к отставке правительства - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 23.11.2023 (обновлено: 04:48 24.11.2023)
https://ria.ru/20231123/otstavka-1911419596.html
В Германии призвали к отставке правительства
В Германии призвали к отставке правительства - РИА Новости, 24.11.2023
В Германии призвали к отставке правительства
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала в четверг к отставке правительства страны и досрочным выборам на фоне публикации результатов... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-23T18:08
2023-11-24T04:48
германия
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала в четверг к отставке правительства страны и досрочным выборам на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране. Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, проведенного для телеканала N-tv, 66 процентов респондентов считают, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, достаточно компетентным его считают лишь 24 процента опрошенных. Из опроса также следует, что 69 процентов немцев уверены, что правительство не справляется с кризисом в сфере бюджета. "Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству "светофора" (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.). У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!" — говорится на странице АдГ в социальной сети Х. В конце ноября Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет. Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения Конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в Фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
https://ria.ru/20231111/nemtsy-1908800466.html
https://ria.ru/20231123/putin-1911370246.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, олаф шольц, в мире
Германия, Олаф Шольц, В мире
В Германии призвали к отставке правительства

АдГ призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала в четверг к отставке правительства страны и досрочным выборам на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране.
Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, проведенного для телеканала N-tv, 66 процентов респондентов считают, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, достаточно компетентным его считают лишь 24 процента опрошенных. Из опроса также следует, что 69 процентов немцев уверены, что правительство не справляется с кризисом в сфере бюджета.
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
11 ноября, 02:40
"Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству "светофора" (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.). У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!" — говорится на странице АдГ в социальной сети Х.
В конце ноября Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.
Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения Конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в Фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети
Вчера, 15:55
 
ГерманияОлаф ШольцВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала