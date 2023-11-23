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В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом
В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом - РИА Новости, 23.11.2023
В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом
Четыре ребенка в возрасте от 6 до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, взрослых рядом не было, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:49
2023-11-23T22:49
2023-11-23T22:49
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четыре ребенка в возрасте от 6 до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, взрослых рядом не было, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Четыре ребенка отравились угарным газом — они погибли. Детей 6, 7, 10 и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Угарный газ пошел от печи. Взрослых рядом не было", - говорится в сообщении. В связи с этим МЧС напоминает, что угарный газ недаром называют "тихим убийцей" - его нельзя увидеть и почувствовать, он не имеет ни запаха, ни цвета. В ведомстве призвали не оставлять детей одних, не эксплуатировать неисправные свечи, очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра затопленные свечи.
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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом
МСЧ: в Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом