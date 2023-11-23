https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911463637.html

В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом

В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом - РИА Новости, 23.11.2023

В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом

Четыре ребенка в возрасте от 6 до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, взрослых рядом не было, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:49

2023-11-23T22:49

2023-11-23T22:49

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четыре ребенка в возрасте от 6 до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, взрослых рядом не было, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Четыре ребенка отравились угарным газом — они погибли. Детей 6, 7, 10 и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Угарный газ пошел от печи. Взрослых рядом не было", - говорится в сообщении. В связи с этим МЧС напоминает, что угарный газ недаром называют "тихим убийцей" - его нельзя увидеть и почувствовать, он не имеет ни запаха, ни цвета. В ведомстве призвали не оставлять детей одних, не эксплуатировать неисправные свечи, очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра затопленные свечи.

https://ria.ru/20231121/pozhar-1910860912.html

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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)