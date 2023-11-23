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В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне - РИА Новости, 23.11.2023
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12:44 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html
В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне
В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне - РИА Новости, 23.11.2023
В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне
Семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в арендованном коттедже с бассейном под Уфой, трое из них госпитализированы, сообщила прокуратура... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:44
2023-11-23T12:44
происшествия
уфа
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в арендованном коттедже с бассейном под Уфой, трое из них госпитализированы, сообщила прокуратура Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошёл 21 ноября в деревне Князево под Уфой. "В вечернее время трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже. В последующем они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора",- сообщила прокуратура региона. В ведомстве журналистам уточнили, что отдыхающие отравились, предварительно, после купания в бассейне. "В результате осмотра двое несовершеннолетних и 18-летней юноша госпитализированы в лечебное учреждение, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой. Ведётся проверка исполнения законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении. К проверке подключились и следователи СК. В минздраве Башкирии РИА Новости рассказали, что пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в больницу скорой помощи Уфы. "Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых осмотрел терапевт и отпустил домой. Детей госпитализировали с диагнозом "токсическое действие газообразного хлора" в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести. Спустя сутки их выписали с положительной динамикой", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230406/basseyn-1863476116.html
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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне

Под Уфой семья с пятью детьми отравилась хлором, трое госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в арендованном коттедже с бассейном под Уфой, трое из них госпитализированы, сообщила прокуратура Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошёл 21 ноября в деревне Князево под Уфой.
"В вечернее время трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже. В последующем они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора",- сообщила прокуратура региона.
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В ведомстве журналистам уточнили, что отдыхающие отравились, предварительно, после купания в бассейне.
"В результате осмотра двое несовершеннолетних и 18-летней юноша госпитализированы в лечебное учреждение, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой. Ведётся проверка исполнения законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
К проверке подключились и следователи СК.
В минздраве Башкирии РИА Новости рассказали, что пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в больницу скорой помощи Уфы. "Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых осмотрел терапевт и отпустил домой. Детей госпитализировали с диагнозом "токсическое действие газообразного хлора" в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести. Спустя сутки их выписали с положительной динамикой", - пояснил собеседник агентства.
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ПроисшествияУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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