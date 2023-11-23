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Парламент Ливии оценил отношения с Россией
Парламент Ливии оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.11.2023
Парламент Ливии оценил отношения с Россией
Российско-ливийские отношения находятся на самом высоком уровне, и Москва уважает волю народа Ливии и признает легитимность избранных ими органов... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:08
2023-11-23T22:08
2023-11-23T22:08
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БЕНГАЗИ, 23 ноя – РИА Новости. Российско-ливийские отношения находятся на самом высоком уровне, и Москва уважает волю народа Ливии и признает легитимность избранных ими органов государственной власти, рассказал РИА Новости спикер парламента Ливии Агила Салех. "Отношения с Россией очень хорошие. Россия с самого начала поддерживает легитимность в Ливии, и, следовательно, отношения на самом высоком уровне, как любые отношения с дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев", - сказал Салех. Собеседник агентства добавил, что подобная поддержка как никогда необходима для Ливии, отметив, что поддержка России помогает утвердить легитимность парламента страны. "Государственная Дума очень четко высказалась в поддержку легитимности избранной власти, и этот шаг очень важен для утверждения легитимности той власти, которую избрал ливийский народ, и что (в стране – ред.) нет избранных органов власти кроме парламента", - добавил Салех.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, ливия, россия, москва
В мире, Ливия, Россия, Москва
Парламент Ливии оценил отношения с Россией
Спикер парламента Салех: отношения РФ и Ливии находятся на самом высоком уровне
БЕНГАЗИ, 23 ноя – РИА Новости. Российско-ливийские отношения находятся на самом высоком уровне, и Москва уважает волю народа Ливии и признает легитимность избранных ими органов государственной власти, рассказал РИА Новости спикер парламента Ливии Агила Салех.
«
"Отношения с Россией очень хорошие. Россия с самого начала поддерживает легитимность в Ливии, и, следовательно, отношения на самом высоком уровне, как любые отношения с дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев", - сказал Салех.
Собеседник агентства добавил, что подобная поддержка как никогда необходима для Ливии, отметив, что поддержка России помогает утвердить легитимность парламента страны.
"Государственная Дума очень четко высказалась в поддержку легитимности избранной власти, и этот шаг очень важен для утверждения легитимности той власти, которую избрал ливийский народ, и что (в стране – ред.) нет избранных органов власти кроме парламента", - добавил Салех.
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