https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html

МИД Армении оценил отношения с Россией

МИД Армении оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.11.2023

МИД Армении оценил отношения с Россией

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян назвал рабочими отношения с Россией. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:55

2023-11-23T13:55

2023-11-23T13:55

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян назвал рабочими отношения с Россией. "Рабочие отношения. Естественно, есть разногласия по некоторым вопросам. Продолжаем работать, чтобы реагировать на них", - сказал Сафарян журналистам, отвечая на вопрос об армянско-российском взаимодействии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. По ее словам, речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах и это делается "весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада" Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Ранее, 26 октября, Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

https://ria.ru/20231110/davlenie-1908778900.html

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в мире, армения, никол пашинян