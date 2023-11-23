МИД Армении оценил отношения с Россией
Замглавы МИД Армении назвал отношения с Россией рабочими
Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян назвал рабочими отношения с Россией.
"Рабочие отношения. Естественно, есть разногласия по некоторым вопросам. Продолжаем работать, чтобы реагировать на них", - сказал Сафарян журналистам, отвечая на вопрос об армянско-российском взаимодействии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. По ее словам, речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах и это делается "весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада"
Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Ранее, 26 октября, Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".