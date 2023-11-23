Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html
МИД Армении оценил отношения с Россией
МИД Армении оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.11.2023
МИД Армении оценил отношения с Россией
Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян назвал рабочими отношения с Россией. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:55
2023-11-23T13:55
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5a2deef64593ca8c1f08145a39bba384.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян назвал рабочими отношения с Россией. "Рабочие отношения. Естественно, есть разногласия по некоторым вопросам. Продолжаем работать, чтобы реагировать на них", - сказал Сафарян журналистам, отвечая на вопрос об армянско-российском взаимодействии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. По ее словам, речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах и это делается "весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада" Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Ранее, 26 октября, Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
https://ria.ru/20231110/davlenie-1908778900.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267239edfea51ea52d2ba0b9da76d167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
МИД Армении оценил отношения с Россией

Замглавы МИД Армении назвал отношения с Россией рабочими

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян назвал рабочими отношения с Россией.
"Рабочие отношения. Естественно, есть разногласия по некоторым вопросам. Продолжаем работать, чтобы реагировать на них", - сказал Сафарян журналистам, отвечая на вопрос об армянско-российском взаимодействии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. По ее словам, речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах и это делается "весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада"
Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Ранее, 26 октября, Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Евросоюзе заявили о "давлении" России на Армению
10 ноября, 20:59
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала