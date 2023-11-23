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Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко

Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2023

Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:15

2023-11-23T16:15

2023-11-23T16:21

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене."Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами (стран НАТО - ред.) наблюдаем давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось - расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы", - сказал Лукашенко, слова которого приводит Telegram-канал Пул первого.По его словам, "можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларах, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов"."Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларуси. Понятно кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом", - сказал белорусский президент.Он отметил, что реалии сегодняшнего дня - только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене.

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб