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Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру - РИА Новости, 23.11.2023
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15:45 23.11.2023 (обновлено: 15:49 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911367231.html
Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру
Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемое перемещение оружия через Украину следует рассматривать как потенциальную угрозу для всего... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:45
2023-11-23T15:49
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
одкб
киев
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемое перемещение оружия через Украину следует рассматривать как потенциальную угрозу для всего мира."Пожар региональных конфликтов, в том числе с применением новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.В четверг в Минске прошел саммите ОДКБ с участием лидеров пяти государств-членов организации за исключением Армении.
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, одкб, киев
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ, Киев
Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру

Лукашенко призвал оценивать поток оружия через Украину как потенциальную угрозу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемое перемещение оружия через Украину следует рассматривать как потенциальную угрозу для всего мира.
"Пожар региональных конфликтов, в том числе с применением новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
В четверг в Минске прошел саммите ОДКБ с участием лидеров пяти государств-членов организации за исключением Армении.
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