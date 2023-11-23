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Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру
Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемое перемещение оружия через Украину следует рассматривать как потенциальную угрозу для всего... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:45
2023-11-23T15:45
2023-11-23T15:49
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемое перемещение оружия через Украину следует рассматривать как потенциальную угрозу для всего мира."Пожар региональных конфликтов, в том числе с применением новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.В четверг в Минске прошел саммите ОДКБ с участием лидеров пяти государств-членов организации за исключением Армении.
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, одкб, киев
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ, Киев
Лукашенко призвал расценивать поток оружия через Украину как угрозу миру
Лукашенко призвал оценивать поток оружия через Украину как потенциальную угрозу