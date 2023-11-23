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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 23.11.2023
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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2023
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:00
2023-11-23T15:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. В канале также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.
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общество, россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Херсонская область
В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом.
«
"В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении.
В канале также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаХерсонская область
 
 
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