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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2023
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:00
2023-11-23T15:00
2023-11-23T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. В канале также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.
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общество, россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Херсонская область
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области