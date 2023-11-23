https://ria.ru/20231123/opasnost-1911355122.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2023

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:00

2023-11-23T15:00

2023-11-23T15:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. В канале также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.

россия

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, украина, херсонская область