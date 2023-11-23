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Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее - РИА Новости, 23.11.2023
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16:34 23.11.2023 (обновлено: 16:39 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911387718.html
Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее
Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее, поскольку, по его словам, у них "пока по максимуму не хватает" этих... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:34
2023-11-23T16:39
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее, поскольку, по его словам, у них "пока по максимуму не хватает" этих качеств, сообщает сайт белорусского президента. "Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться", - сказал Лукашенко. По его словам, при наличии единства среди стран ОДКБ будет сильна и сама организация. "Мы сформулировали приоритетные направления председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ".
https://ria.ru/20231123/armeniya-1911379004.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее

Лукашенко на саммите глав стран ОДКБ призвал быть сильнее и сплоченнее

© РИА Новости / Сергей ГунеевУчастники сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Участники сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Участники сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее, поскольку, по его словам, у них "пока по максимуму не хватает" этих качеств, сообщает сайт белорусского президента.
«
"Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться", - сказал Лукашенко.
По его словам, при наличии единства среди стран ОДКБ будет сильна и сама организация. "Мы сформулировали приоритетные направления председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ".
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
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