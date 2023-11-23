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Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее
Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее, поскольку, по его словам, у них "пока по максимуму не хватает" этих... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:34
2023-11-23T16:34
2023-11-23T16:39
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александр лукашенко
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее, поскольку, по его словам, у них "пока по максимуму не хватает" этих качеств, сообщает сайт белорусского президента. "Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться", - сказал Лукашенко. По его словам, при наличии единства среди стран ОДКБ будет сильна и сама организация. "Мы сформулировали приоритетные направления председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее
Лукашенко на саммите глав стран ОДКБ призвал быть сильнее и сплоченнее