https://ria.ru/20231123/odkb-1911387718.html

Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее

Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее - РИА Новости, 23.11.2023

Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее, поскольку, по его словам, у них "пока по максимуму не хватает" этих... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:34

2023-11-23T16:34

2023-11-23T16:39

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александр лукашенко

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ быть сильнее и сплоченнее, поскольку, по его словам, у них "пока по максимуму не хватает" этих качеств, сообщает сайт белорусского президента. "Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться", - сказал Лукашенко. По его словам, при наличии единства среди стран ОДКБ будет сильна и сама организация. "Мы сформулировали приоритетные направления председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ".

https://ria.ru/20231123/armeniya-1911379004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб