https://ria.ru/20231123/odkb-1911385004.html

Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит

Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит - РИА Новости, 23.11.2023

Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:29

2023-11-23T16:29

2023-11-23T17:38

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер."Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, - прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации", - сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, встречи на высшем уровне проводятся именно для того, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. "А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно", - отметил белорусский лидер.Он убежден, что "несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности, и мы это делаем, пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время".

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Кирилл Волков

в мире, одкб, белоруссия, александр лукашенко