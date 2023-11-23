https://ria.ru/20231123/odkb-1911385004.html
Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит
Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:29
2023-11-23T16:29
2023-11-23T17:38
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер."Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, - прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации", - сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, встречи на высшем уровне проводятся именно для того, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. "А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно", - отметил белорусский лидер.Он убежден, что "несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности, и мы это делаем, пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, белоруссия, александр лукашенко
В мире, ОДКБ, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит
Лукашенко: поступки некоторых партнеров по ОДКБ носят провокационный характер
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер.
"Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, - прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации", - сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, встречи на высшем уровне проводятся именно для того, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. "А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно", - отметил белорусский лидер.
Он убежден, что "несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности, и мы это делаем, пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время".
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