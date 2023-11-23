https://ria.ru/20231123/odkb-1911365726.html

Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной

Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной - РИА Новости, 23.11.2023

Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей -... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:39

2023-11-23T15:39

2023-11-23T15:41

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей - восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда. "Весьма важным является то, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях. Мы все, уверен, будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, а уже в следующем 2024 году - восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда", - заявил Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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