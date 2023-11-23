Рейтинг@Mail.ru
Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 23.11.2023 (обновлено: 15:41 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911365726.html
Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной
Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной - РИА Новости, 23.11.2023
Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей -... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:39
2023-11-23T15:41
в мире
белоруссия
россия
ленинград
владимир путин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870579489_0:116:3227:1931_1920x0_80_0_0_bbf49bb859bec2c0abc33697e3297117.jpg
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей - восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда. "Весьма важным является то, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях. Мы все, уверен, будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, а уже в следующем 2024 году - восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда", - заявил Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
https://ria.ru/20231123/putin-1911362922.html
белоруссия
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870579489_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_19988aa4de4ac57b08cdde70c978be7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, ленинград, владимир путин, одкб
В мире, Белоруссия, Россия, Ленинград, Владимир Путин, ОДКБ
Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной

Путин: страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей - восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда.
«
"Весьма важным является то, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях. Мы все, уверен, будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, а уже в следующем 2024 году - восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда", - заявил Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин
Вчера, 15:32
 
В миреБелоруссияРоссияЛенинградВладимир ПутинОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала