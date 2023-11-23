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Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию - РИА Новости, 23.11.2023
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15:30 23.11.2023 (обновлено: 15:56 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911362441.html
Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию
Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию - РИА Новости, 23.11.2023
Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию
Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности планируют подписать в Минске 15 документов, сообщил в четверг генеральный секретарь ОДКБ Имангали... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:30
2023-11-23T15:56
в мире
минск
одкб
белоруссия
имангали тасмагамбетов
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности планируют подписать в Минске 15 документов, сообщил в четверг генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов."В связи с утвержденной вами в узком составе повесткой дня, на ваше подписание предлагается вынести 15 документов. Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию", - заявил генсек на саммите ОДКБ в расширенном составе. По его словам, к ним относится проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, призванной "подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и выразить позицию организации по актуальным проблемам международной безопасности". Также планируется утвердить положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, решить кадровые вопросы о начальнике штаба ОДКБ и распределении квотных должностей.Как отметил Тасмагамбетов, ряд документов также направлен на укрепление военного сотрудничества. Они включают вопросы по составу и дислокации военных сил организации, в том числе коллективных сил оперативного развертывания ОДКБ.
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в мире, минск, одкб, белоруссия, имангали тасмагамбетов
В мире, Минск, ОДКБ, Белоруссия, Имангали Тасмагамбетов
Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию

Тасмагамбетов: главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности планируют подписать в Минске 15 документов, сообщил в четверг генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"В связи с утвержденной вами в узком составе повесткой дня, на ваше подписание предлагается вынести 15 документов. Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию", - заявил генсек на саммите ОДКБ в расширенном составе.
По его словам, к ним относится проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, призванной "подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и выразить позицию организации по актуальным проблемам международной безопасности". Также планируется утвердить положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, решить кадровые вопросы о начальнике штаба ОДКБ и распределении квотных должностей.
Как отметил Тасмагамбетов, ряд документов также направлен на укрепление военного сотрудничества. Они включают вопросы по составу и дислокации военных сил организации, в том числе коллективных сил оперативного развертывания ОДКБ.
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
МИД стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к безопасности
22 ноября, 19:17
 
В миреМинскОДКББелоруссияИмангали Тасмагамбетов
 
 
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