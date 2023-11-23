https://ria.ru/20231123/odkb-1911362441.html

Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию

Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию - РИА Новости, 23.11.2023

Главы стран ОДКБ подпишут 15 документов, включая декларацию

Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности планируют подписать в Минске 15 документов, сообщил в четверг генеральный секретарь ОДКБ Имангали... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:30

2023-11-23T15:30

2023-11-23T15:56

в мире

минск

одкб

белоруссия

имангали тасмагамбетов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911345130_0:0:8656:4869_1920x0_80_0_0_ac04b04a34f6419db2727eeccc414ab2.jpg

МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности планируют подписать в Минске 15 документов, сообщил в четверг генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов."В связи с утвержденной вами в узком составе повесткой дня, на ваше подписание предлагается вынести 15 документов. Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию", - заявил генсек на саммите ОДКБ в расширенном составе. По его словам, к ним относится проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, призванной "подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и выразить позицию организации по актуальным проблемам международной безопасности". Также планируется утвердить положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, решить кадровые вопросы о начальнике штаба ОДКБ и распределении квотных должностей.Как отметил Тасмагамбетов, ряд документов также направлен на укрепление военного сотрудничества. Они включают вопросы по составу и дислокации военных сил организации, в том числе коллективных сил оперативного развертывания ОДКБ.

https://ria.ru/20231122/bezopasnost-1911161790.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, минск, одкб, белоруссия, имангали тасмагамбетов