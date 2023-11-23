https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html

Совет коллективной безопасности ОДКБ

Совет коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023

Совет коллективной безопасности ОДКБ

Совет коллективной безопасности является высшим органом Организации Договора о коллективной безопасности. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T02:01

2023-11-23T02:01

2023-11-23T02:01

справки

одкб

безопасность

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Совет коллективной безопасности является высшим органом Организации Договора о коллективной безопасности.В его состав входят главы государств-участников либо главы правительств государств-членов, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств.Совет коллективной безопасности ОДКБ имеет следующие полномочия:Основной формой деятельности Совета коллективной безопасности являются сессии, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные сессии созываются по просьбе не менее двух членов Совета.В случае проведения внеочередной сессии главы государств-участников могут назначать своих полномочных представителей для участия в сессии.В зависимости от содержания рассматриваемых вопросов в сессиях Совета могут принимать участие руководители и иные должностные лица органов власти и управления государств-участников, а также должностные лица Главного командования Объединенных Вооруженных Сил Содружества с правом совещательного голоса.Решения Совета по вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсусом.Любое государство-член при голосовании имеет один голос.Решения Совета принимаются на его сессиях в соответствии с регламентом, который устанавливается для каждого заседания отдельно, и вступают в силу для каждого государства-участника в соответствии с его конституционными процедурамиСовет вправе принимать решения в ограниченном формате при условии, что ни одно из государств-членов не возражает против такого порядка принятия решения. Решение в ограниченном формате может быть принято, если ни одно из государств-членов не возразит против такого решения. Государство-член, не проголосовавшее за принятие решения в ограниченном формате, не несет ответственности за последствия принятого решения.Председателем Совета является член Совета, представляющий государство, на территории которого проходит очередная сессия Совета, если Совет не примет иного решения.Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.Решением Совета коллективной безопасности назначается генеральный секретарь Совета из числа гражданских лиц, а также главнокомандующий Вооруженными Силами государств-участников Договора о коллективной безопасности, исполнение обязанностей которого может быть возложено на главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств.Для организационного и информационного обеспечения деятельности Совета могут образовываться рабочие органы, решения о создании которых утверждаются Советом по представлению глав государств-участников или Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами Содружества.По решению Совета для рассмотрения отдельных вопросов могут создаваться комиссии, в состав которых включаются эксперты от государств-участников и главного командования Объединенных Вооруженных Сил Содружества.Финансирование деятельности Совета и его рабочих органов осуществляется государствами-участниками Договора на паритетной основе.Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 23 ноября 2023 года в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20231004/zasedanie-1900512840.html

https://radiosputnik.ru/20231122/odkb-1911180476.html

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