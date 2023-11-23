https://ria.ru/20231123/ochistka_dorog-1912376894.html
Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега - РИА Новости, 28.11.2023
Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-23T18:53
2023-11-23T18:53
2023-11-28T15:05
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. "В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Дороги