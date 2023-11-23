Рейтинг@Mail.ru
Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:53 23.11.2023 (обновлено: 15:05 28.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ochistka_dorog-1912376894.html
Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега - РИА Новости, 28.11.2023
Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-23T18:53
2023-11-28T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563969396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e22cb7eaeee3000e6749be9aafe61bf3.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. "В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.
https://radiosputnik.ru/20231123/snegopad-1911370562.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563969396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5895b5255ecb74071ddbe3311b0eb458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Дороги

Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Синоптики: Москву к выходным накроют мощные снегопады
23 ноября, 15:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала