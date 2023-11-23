https://ria.ru/20231123/ochistka_dorog-1912376894.html

Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега

Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега - РИА Новости, 28.11.2023

Специалисты городского хозяйства Москвы проводят очистку дорог от снега

Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-23T18:53

2023-11-23T18:53

2023-11-28T15:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563969396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e22cb7eaeee3000e6749be9aafe61bf3.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. "В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.

https://radiosputnik.ru/20231123/snegopad-1911370562.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, дороги