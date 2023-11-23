https://ria.ru/20231123/obstrely-1911226161.html

ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по ДНР

ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по ДНР - РИА Новости, 23.11.2023

ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по ДНР

Украинские войска с начала суток обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив по ним по три снаряда "натовского" калибра 155... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:45

2023-11-23T07:45

2023-11-23T12:59

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

нато

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив по ним по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.00 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 00.40 подверглись обстрелу Червоногвардейский район Макеевки и Ясиноватский район республики, в 5.45 утра – Никитовский район Горловки. В каждом из этих случаев также было выпущено по 3 "натовских" снаряда калибром 155 мм. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911221339.html

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донецк, горловка, макеевка, нато, происшествия, россия