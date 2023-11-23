https://ria.ru/20231123/obstrely-1911210835.html

ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.11.2023

ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 72 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 215 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T00:51

2023-11-23T00:51

2023-11-23T00:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 72 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 215 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 72 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском 33 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что было выпущено 215 единиц различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Липовое. Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. В предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов.

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911142347.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, происшествия, россия