https://ria.ru/20231123/obstrely-1911209964.html

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке - РИА Новости, 23.11.2023

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке за 15 минут, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T00:14

2023-11-23T00:14

2023-11-23T00:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

макеевка

сцкк

происшествия

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке за 15 минут, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 23.45 по 23.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231122/infrastruktura-1911177694.html

горловка

донецк

макеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, макеевка, сцкк, происшествия, россия, нато