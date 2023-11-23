https://ria.ru/20231123/obstrel-1911460502.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:10
2023-11-23T22:10
2023-11-23T22:10
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 21.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
донецкая народная республика
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сцкк, донецкая народная республика, горловка, донецк
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке