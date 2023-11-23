https://ria.ru/20231123/obstrel-1911450224.html
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 23.11.2023
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке
Вооруженная группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила, что обстреляла военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака и вступила в столкновение с американскими... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:44
2023-11-23T20:44
2023-11-23T20:57
в мире
сша
ирак
анбар (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженная группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила, что обстреляла военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака и вступила в столкновение с американскими военными, в результате чего один из ее бойцов был убит."Бойцы исламского сопротивления из группы "Мажмуат аз-Зафирин" с очень близкого расстояния обстреляли башни американской оккупационной базы в провинции Анбар (Айн аль-Асад) снарядами из противотанковой установки РПГ-7, вступили в столкновение с солдатами противника, а затем отступили. В результате столкновений один из бойцов "Аз-Зафирин" был убит", - говорится в заявлении группировки в телеграм-канале шиитских вооруженных группировок Ирака.В среду утром авиация США нанесла удар по позиции шиитского ополчения на юго-западе Ирака, в результате чего погибли восемь человек. Шиитские группировки пообещали ответить на этот удар, а иракское правительство назвала атаку неприемлемым нарушением суверенитета Ирака.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
сша
ирак
анбар (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, анбар (мухафаза)
В мире, США, Ирак, Анбар (мухафаза)
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке
Группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила об обстреле базы США на западе Ирака