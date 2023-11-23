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Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 23.11.2023
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20:44 23.11.2023 (обновлено: 20:57 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/obstrel-1911450224.html
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 23.11.2023
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке
Вооруженная группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила, что обстреляла военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака и вступила в столкновение с американскими... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:44
2023-11-23T20:57
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ирак
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженная группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила, что обстреляла военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака и вступила в столкновение с американскими военными, в результате чего один из ее бойцов был убит."Бойцы исламского сопротивления из группы "Мажмуат аз-Зафирин" с очень близкого расстояния обстреляли башни американской оккупационной базы в провинции Анбар (Айн аль-Асад) снарядами из противотанковой установки РПГ-7, вступили в столкновение с солдатами противника, а затем отступили. В результате столкновений один из бойцов "Аз-Зафирин" был убит", - говорится в заявлении группировки в телеграм-канале шиитских вооруженных группировок Ирака.В среду утром авиация США нанесла удар по позиции шиитского ополчения на юго-западе Ирака, в результате чего погибли восемь человек. Шиитские группировки пообещали ответить на этот удар, а иракское правительство назвала атаку неприемлемым нарушением суверенитета Ирака.
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в мире, сша, ирак, анбар (мухафаза)
В мире, США, Ирак, Анбар (мухафаза)
Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке

Группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила об обстреле базы США на западе Ирака

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные в Ираке. Архивное фото
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженная группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила, что обстреляла военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака и вступила в столкновение с американскими военными, в результате чего один из ее бойцов был убит.
"Бойцы исламского сопротивления из группы "Мажмуат аз-Зафирин" с очень близкого расстояния обстреляли башни американской оккупационной базы в провинции Анбар (Айн аль-Асад) снарядами из противотанковой установки РПГ-7, вступили в столкновение с солдатами противника, а затем отступили. В результате столкновений один из бойцов "Аз-Зафирин" был убит", - говорится в заявлении группировки в телеграм-канале шиитских вооруженных группировок Ирака.
В среду утром авиация США нанесла удар по позиции шиитского ополчения на юго-западе Ирака, в результате чего погибли восемь человек. Шиитские группировки пообещали ответить на этот удар, а иракское правительство назвала атаку неприемлемым нарушением суверенитета Ирака.
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