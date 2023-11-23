https://ria.ru/20231123/obstrel-1911450224.html

Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке

Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 23.11.2023

Шиитская группировка заявила об обстреле американской базы в Ираке

Вооруженная группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила, что обстреляла военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака и вступила в столкновение с американскими... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:44

2023-11-23T20:44

2023-11-23T20:57

в мире

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ирак

анбар (мухафаза)

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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженная группировка "Мажмуат аз-Зафирин" заявила, что обстреляла военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака и вступила в столкновение с американскими военными, в результате чего один из ее бойцов был убит."Бойцы исламского сопротивления из группы "Мажмуат аз-Зафирин" с очень близкого расстояния обстреляли башни американской оккупационной базы в провинции Анбар (Айн аль-Асад) снарядами из противотанковой установки РПГ-7, вступили в столкновение с солдатами противника, а затем отступили. В результате столкновений один из бойцов "Аз-Зафирин" был убит", - говорится в заявлении группировки в телеграм-канале шиитских вооруженных группировок Ирака.В среду утром авиация США нанесла удар по позиции шиитского ополчения на юго-западе Ирака, в результате чего погибли восемь человек. Шиитские группировки пообещали ответить на этот удар, а иракское правительство назвала атаку неприемлемым нарушением суверенитета Ирака.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

сша

ирак

анбар (мухафаза)

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в мире, сша, ирак, анбар (мухафаза)