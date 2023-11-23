https://ria.ru/20231123/obstrel-1911444513.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:00

2023-11-23T20:00

2023-11-23T20:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 18.15 по 19.00 выпустили еще пять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911284182.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк