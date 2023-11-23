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При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец"
При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец" - РИА Новости, 23.11.2023
При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец"
Дворец культуры "Комсомолец" поврежден при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:15
2023-11-23T17:15
2023-11-23T17:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Дворец культуры "Комсомолец" поврежден при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждён Дворец культуры "Комсомолец", - говорится в Telegram-канале мэра. Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району порядка 30 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, а также 5 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец"
Приходько: при обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец"