https://ria.ru/20231123/obstrel-1911399161.html

При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец"

При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец" - РИА Новости, 23.11.2023

При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец"

Дворец культуры "Комсомолец" поврежден при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:15

2023-11-23T17:15

2023-11-23T17:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Дворец культуры "Комсомолец" поврежден при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждён Дворец культуры "Комсомолец", - говорится в Telegram-канале мэра. Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району порядка 30 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, а также 5 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк