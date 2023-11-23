https://ria.ru/20231123/obrushenie-1911456048.html

В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли

В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли - РИА Новости, 23.11.2023

В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли

Частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома произошло в Омске, жильцов квартир эвакуировали, сообщается в Telegram-канале региональной РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T21:33

2023-11-23T21:33

2023-11-23T21:38

происшествия

омск

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома произошло в Омске, жильцов квартир эвакуировали, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "На крыше кровли 16-этажного дома по адресу Лукашевича 21/1 произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал и.о. прокурора Кировского округа Омска Иван Иванов. В настоящее время специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

омск

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происшествия, омск