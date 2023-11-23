https://ria.ru/20231123/obrushenie-1911456048.html
В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли
В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли - РИА Новости, 23.11.2023
В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли
Частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома произошло в Омске, жильцов квартир эвакуировали, сообщается в Telegram-канале региональной РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T21:33
2023-11-23T21:33
2023-11-23T21:38
происшествия
омск
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома произошло в Омске, жильцов квартир эвакуировали, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "На крыше кровли 16-этажного дома по адресу Лукашевича 21/1 произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал и.о. прокурора Кировского округа Омска Иван Иванов. В настоящее время специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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происшествия, омск
В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли
Прокуратура: в жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома произошло в Омске, жильцов квартир эвакуировали, сообщается в Telegram-канале
региональной прокуратуры.
"На крыше кровли 16-этажного дома по адресу Лукашевича 21/1 произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал и.о. прокурора Кировского округа Омска Иван Иванов. В настоящее время специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
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