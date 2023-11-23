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В рамках нацпроекта МСП Банк поддержал выпуск облигаций одной из компаний - РИА Новости, 23.11.2023
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19:19 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/obligatsii-1911437174.html
В рамках нацпроекта МСП Банк поддержал выпуск облигаций одной из компаний
В рамках нацпроекта МСП Банк поддержал выпуск облигаций одной из компаний - РИА Новости, 23.11.2023
В рамках нацпроекта МСП Банк поддержал выпуск облигаций одной из компаний
В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, стал якорным инвестором и соорганизатором... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:19
2023-11-23T19:19
корпорация мсп
мсп банк
облигации
инвестиции
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска биржевых облигаций серии БО-02 компании "Ультра", сообщает пресс-служба кредитной организации. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его целью является поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Проект помогает устранить административные барьеры и популяризировать сам образ предпринимателя. Это третий выпуск для предприятия, чьи облигации торгуются в Секторе Роста Московской биржи. Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал, что привлечение финансирования за счет выпуска биржевых облигаций становится все более популярным у малого и среднего бизнеса, потому что имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным кредитованием. Так, выпуск биржевых облигаций не требует залогов, привлеченные средства могут быть использованы на любые цели, эмитент сам выбирает оптимальный режим обслуживания долга. Генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич в своем телеграм-канале отметил, что до конца года банк планирует стать соорганизатором выпуска облигаций компаний МСП на сумму порядка двух миллиардов рублей.
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корпорация мсп, мсп банк, облигации, инвестиции
Корпорация МСП, МСП Банк, Облигации, Инвестиции

В рамках нацпроекта МСП Банк поддержал выпуск облигаций одной из компаний

© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
 Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска биржевых облигаций серии БО-02 компании "Ультра", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его целью является поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Проект помогает устранить административные барьеры и популяризировать сам образ предпринимателя.
Это третий выпуск для предприятия, чьи облигации торгуются в Секторе Роста Московской биржи.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал, что привлечение финансирования за счет выпуска биржевых облигаций становится все более популярным у малого и среднего бизнеса, потому что имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным кредитованием. Так, выпуск биржевых облигаций не требует залогов, привлеченные средства могут быть использованы на любые цели, эмитент сам выбирает оптимальный режим обслуживания долга.
Генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич в своем телеграм-канале отметил, что до конца года банк планирует стать соорганизатором выпуска облигаций компаний МСП на сумму порядка двух миллиардов рублей.
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22 ноября, 20:54
 
Корпорация МСПМСП БанкОблигацииИнвестиции
 
 
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