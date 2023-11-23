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В Польше заявили о попытке нелегалов сломать забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 23.11.2023
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16:00 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/nelegaly-1911373565.html
В Польше заявили о попытке нелегалов сломать забор на границе с Белоруссией
В Польше заявили о попытке нелегалов сломать забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 23.11.2023
В Польше заявили о попытке нелегалов сломать забор на границе с Белоруссией
Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии, сообщает в четверг Пограничная стража Польши. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:00
2023-11-23T16:00
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии, сообщает в четверг Пограничная стража Польши. "Минувшей ночью нелегалы попытались разрушить технические средства на участке границы в районе Черемши. Благодаря оповещениям от электронного заграждения сотрудники Пограничной службы успели быстро и эффективно отреагировать и пресечь попытки незаконного проникновения на территорию Польши и Европейского союза", - говорится в сообщении. По данным пограничников, за минувшие сутки нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии пытались 28 человек, в частности, граждане Египта, Ирана и Ирака. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
В Польше заявили о попытке нелегалов сломать забор на границе с Белоруссией

Погранстража Польши: нелегалы пытались сломать забор на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии, сообщает в четверг Пограничная стража Польши.
«
"Минувшей ночью нелегалы попытались разрушить технические средства на участке границы в районе Черемши. Благодаря оповещениям от электронного заграждения сотрудники Пограничной службы успели быстро и эффективно отреагировать и пресечь попытки незаконного проникновения на территорию Польши и Европейского союза", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, за минувшие сутки нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии пытались 28 человек, в частности, граждане Египта, Ирана и Ирака.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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