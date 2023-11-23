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"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России - РИА Новости, 23.11.2023
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08:00 23.11.2023 (обновлено: 08:02 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/neft-1911118243.html
"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России
"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России - РИА Новости, 23.11.2023
"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России
В попытке реанимировать ценовой потолок на нефть США ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров, а в ЕС собрались перекрыть Москве выход в Балтийское... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:00
2023-11-23T08:02
экономика
цены на нефть
сша
россия
дания
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
оон
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В попытке реанимировать ценовой потолок на нефть США ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров, а в ЕС собрались перекрыть Москве выход в Балтийское море. Поможет ли это Западу в противостоянии с Россией — разбиралось РИА Новости.Вся эта нефтьОсновной сорт отечественной нефти Urals продавали выше ценового потолка почти сразу после его введения в декабре 2022-го. С тех пор мало что изменилось. А дисконт к Brent cократился в четыре раза.В ноябре в Киевской школе экономики (KSE) констатировали: более 99 процентов Urals, поставляемой по морю, в октябре было дороже 60 долларов за баррель. Средняя цена — 79,4.Россия наладила альтернативные маршруты, организовав и транспортировку, и страхование без привлечения западных компаний. Сформировался целый флот, перевозящий исключительно подсанкционную нефть.Запад это никак не устраивает. В октябре Вашингтон запустил пробный шар с целью запугать рынок: объявил санкции двум компаниям из Турции и ОАЭ за несоблюдение ценовых ограничений.Эксперты сразу предупредили: поставить на место кого-либо из участников этого налаженного и прибыльного бизнеса вряд ли удастся. Все риски просчитаны, и санкции особого ущерба не нанесут.Дальше — большеНо Вашингтон не унимается. Теперь атаковали 20 компаний и три нефтяных танкера, принадлежащих Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation. Все базируются в Объединенных Арабских Эмиратах. Суда называются Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century."Участвующие в торговле российской нефтью и использующие коалиционных поставщиков услуг по ограничению цен должны ясно осознавать, что мы привлечем их к ответственности за несоблюдение требований", — заявил замминистра финансов США Уолли Адеймо.Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт добавил, что американские власти сделают "все возможное для сокращения доходов России от ископаемого топлива".Однако наблюдатели уверены: и на этот раз ничего не получится.&quot;Результат возможен только один: увеличение теневого флота с появлением новых серых логистических операторов. Бизнес очень выгодный, а зарегистрировать фирму в удобной юрисдикции и зафрахтовать пару судов несложно&quot;, — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт. История санкций против Ирана — тому наглядное подтверждение.Перекрыть БалтикуЕвросоюз, признавший провал ценового потолка еще летом, с оглядкой на союзника также активизировался.Как сообщила Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами в Брюсселе, Европейская комиссия решила блокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте.Дании поручат проверять и задерживать танкеры без западных страховок.Официальный предлог — экологическая угроза. "Российские "танкеры-призраки" — это, как правило, старые суда с повышенным риском аварийности и разлива нефти", — пояснили источники.По данным FT, Россия ежедневно отправляет через датские проливы эквивалент двух миллионов баррелей нефти — 60 процентов общего морского экспорта. Основные порты в Балтийском море — Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург."Спасательные шлюпки"Согласно Конвенции ООН по морскому праву проверять и задерживать суда можно, если есть "четкие объективные доказательства" того, что они представляют угрозу окружающей среде.&quot;Географическое расположение действительно позволяет Дании запереть российскую нефть в Балтийском море. Однако это нарушит международные нормы судоходства&quot;, — пояснил РИА Новости Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности."Наши суда могут при необходимости сопровождать боевые корабли, и военно-морской флот Дании им не воспрепятствует", — добавляет Хазанов.Западные эксперты тоже полны скепсиса. "Блокирование коммерческого движения в датских проливах — фактически объявление войны", — цитирует Reuters Ганса Микаэльсена, независимого военного аналитика.Он подчеркивает, что и технически это задача почти невыполнимая. Так, Королевские военно-морские силы Дании располагают небольшими кораблями класса Diana для патрулирования территориальных вод. Рядом с огромным нефтяным танкером они — как спасательные шлюпки.Оптимизма западным усилиям по ценовому потолку не добавляет и ситуация на мировом рынке. По оценкам нефтесервисной компании Baker Hughes, геополитические риски достигли полувекового максимума. Это разогревает спрос на энергоресурсы. По прогнозу Fitch Ratings, нефть в 2024-м может подорожать до 120 долларов за баррель — в случае нарушения поставок с Ближнего Востока из-за палестино-израильского конфликта. В Goldman Sachs предсказывают 100 долларов. Умеренно-негативный прогноз Всемирного банка — 109-121.
https://radiosputnik.ru/20231116/sanktsii-1909908007.html
https://ria.ru/20231115/neft-1909551655.html
https://ria.ru/20231001/potolok-1899785934.html
https://ria.ru/20231115/tankery-1909560996.html
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Наталья Дембинская
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экономика, цены на нефть, сша, россия, дания, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, оон, игорь юшков, санкции в отношении россии, ценовой потолок
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Дания, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, ООН, Игорь Юшков, Санкции в отношении России, ценовой потолок
"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России

В Европе предлагают суровые меры за нарушение потолка цен на российскую нефть

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В попытке реанимировать ценовой потолок на нефть США ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров, а в ЕС собрались перекрыть Москве выход в Балтийское море. Поможет ли это Западу в противостоянии с Россией — разбиралось РИА Новости.

Вся эта нефть

Основной сорт отечественной нефти Urals продавали выше ценового потолка почти сразу после его введения в декабре 2022-го. С тех пор мало что изменилось. А дисконт к Brent cократился в четыре раза.
В ноябре в Киевской школе экономики (KSE) констатировали: более 99 процентов Urals, поставляемой по морю, в октябре было дороже 60 долларов за баррель. Средняя цена — 79,4.
Россия наладила альтернативные маршруты, организовав и транспортировку, и страхование без привлечения западных компаний. Сформировался целый флот, перевозящий исключительно подсанкционную нефть.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
США расширили антироссийские санкции
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Запад это никак не устраивает. В октябре Вашингтон запустил пробный шар с целью запугать рынок: объявил санкции двум компаниям из Турции и ОАЭ за несоблюдение ценовых ограничений.
Эксперты сразу предупредили: поставить на место кого-либо из участников этого налаженного и прибыльного бизнеса вряд ли удастся. Все риски просчитаны, и санкции особого ущерба не нанесут.

Дальше — больше

«

Но Вашингтон не унимается. Теперь атаковали 20 компаний и три нефтяных танкера, принадлежащих Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation. Все базируются в Объединенных Арабских Эмиратах. Суда называются Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century.

"Участвующие в торговле российской нефтью и использующие коалиционных поставщиков услуг по ограничению цен должны ясно осознавать, что мы привлечем их к ответственности за несоблюдение требований", — заявил замминистра финансов США Уолли Адеймо.
Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт добавил, что американские власти сделают "все возможное для сокращения доходов России от ископаемого топлива".
Однако наблюдатели уверены: и на этот раз ничего не получится.
«

"Результат возможен только один: увеличение теневого флота с появлением новых серых логистических операторов. Бизнес очень выгодный, а зарегистрировать фирму в удобной юрисдикции и зафрахтовать пару судов несложно", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт. История санкций против Ирана — тому наглядное подтверждение.

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Перекрыть Балтику

Евросоюз, признавший провал ценового потолка еще летом, с оглядкой на союзника также активизировался.
Как сообщила Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами в Брюсселе, Европейская комиссия решила блокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте.
Дании поручат проверять и задерживать танкеры без западных страховок.
Официальный предлог — экологическая угроза. "Российские "танкеры-призраки" — это, как правило, старые суда с повышенным риском аварийности и разлива нефти", — пояснили источники.
По данным FT, Россия ежедневно отправляет через датские проливы эквивалент двух миллионов баррелей нефти — 60 процентов общего морского экспорта. Основные порты в Балтийском море — Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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"Спасательные шлюпки"

Согласно Конвенции ООН по морскому праву проверять и задерживать суда можно, если есть "четкие объективные доказательства" того, что они представляют угрозу окружающей среде.
«

"Географическое расположение действительно позволяет Дании запереть российскую нефть в Балтийском море. Однако это нарушит международные нормы судоходства", — пояснил РИА Новости Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

"Наши суда могут при необходимости сопровождать боевые корабли, и военно-морской флот Дании им не воспрепятствует", — добавляет Хазанов.
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Западные эксперты тоже полны скепсиса. "Блокирование коммерческого движения в датских проливах — фактически объявление войны", — цитирует Reuters Ганса Микаэльсена, независимого военного аналитика.
«

Он подчеркивает, что и технически это задача почти невыполнимая. Так, Королевские военно-морские силы Дании располагают небольшими кораблями класса Diana для патрулирования территориальных вод. Рядом с огромным нефтяным танкером они — как спасательные шлюпки.

Оптимизма западным усилиям по ценовому потолку не добавляет и ситуация на мировом рынке. По оценкам нефтесервисной компании Baker Hughes, геополитические риски достигли полувекового максимума. Это разогревает спрос на энергоресурсы. По прогнозу Fitch Ratings, нефть в 2024-м может подорожать до 120 долларов за баррель — в случае нарушения поставок с Ближнего Востока из-за палестино-израильского конфликта. В Goldman Sachs предсказывают 100 долларов. Умеренно-негативный прогноз Всемирного банка — 109-121.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияДанияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзООНИгорь ЮшковСанкции в отношении Россииценовой потолок
 
 
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