https://ria.ru/20231123/neft-1911118243.html

"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России

"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России - РИА Новости, 23.11.2023

"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России

В попытке реанимировать ценовой потолок на нефть США ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров, а в ЕС собрались перекрыть Москве выход в Балтийское... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:02

экономика

цены на нефть

сша

россия

дания

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

оон

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В попытке реанимировать ценовой потолок на нефть США ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров, а в ЕС собрались перекрыть Москве выход в Балтийское море. Поможет ли это Западу в противостоянии с Россией — разбиралось РИА Новости.Вся эта нефтьОсновной сорт отечественной нефти Urals продавали выше ценового потолка почти сразу после его введения в декабре 2022-го. С тех пор мало что изменилось. А дисконт к Brent cократился в четыре раза.В ноябре в Киевской школе экономики (KSE) констатировали: более 99 процентов Urals, поставляемой по морю, в октябре было дороже 60 долларов за баррель. Средняя цена — 79,4.Россия наладила альтернативные маршруты, организовав и транспортировку, и страхование без привлечения западных компаний. Сформировался целый флот, перевозящий исключительно подсанкционную нефть.Запад это никак не устраивает. В октябре Вашингтон запустил пробный шар с целью запугать рынок: объявил санкции двум компаниям из Турции и ОАЭ за несоблюдение ценовых ограничений.Эксперты сразу предупредили: поставить на место кого-либо из участников этого налаженного и прибыльного бизнеса вряд ли удастся. Все риски просчитаны, и санкции особого ущерба не нанесут.Дальше — большеНо Вашингтон не унимается. Теперь атаковали 20 компаний и три нефтяных танкера, принадлежащих Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation. Все базируются в Объединенных Арабских Эмиратах. Суда называются Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century."Участвующие в торговле российской нефтью и использующие коалиционных поставщиков услуг по ограничению цен должны ясно осознавать, что мы привлечем их к ответственности за несоблюдение требований", — заявил замминистра финансов США Уолли Адеймо.Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт добавил, что американские власти сделают "все возможное для сокращения доходов России от ископаемого топлива".Однако наблюдатели уверены: и на этот раз ничего не получится."Результат возможен только один: увеличение теневого флота с появлением новых серых логистических операторов. Бизнес очень выгодный, а зарегистрировать фирму в удобной юрисдикции и зафрахтовать пару судов несложно", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт. История санкций против Ирана — тому наглядное подтверждение.Перекрыть БалтикуЕвросоюз, признавший провал ценового потолка еще летом, с оглядкой на союзника также активизировался.Как сообщила Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами в Брюсселе, Европейская комиссия решила блокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте.Дании поручат проверять и задерживать танкеры без западных страховок.Официальный предлог — экологическая угроза. "Российские "танкеры-призраки" — это, как правило, старые суда с повышенным риском аварийности и разлива нефти", — пояснили источники.По данным FT, Россия ежедневно отправляет через датские проливы эквивалент двух миллионов баррелей нефти — 60 процентов общего морского экспорта. Основные порты в Балтийском море — Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург."Спасательные шлюпки"Согласно Конвенции ООН по морскому праву проверять и задерживать суда можно, если есть "четкие объективные доказательства" того, что они представляют угрозу окружающей среде."Географическое расположение действительно позволяет Дании запереть российскую нефть в Балтийском море. Однако это нарушит международные нормы судоходства", — пояснил РИА Новости Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности."Наши суда могут при необходимости сопровождать боевые корабли, и военно-морской флот Дании им не воспрепятствует", — добавляет Хазанов.Западные эксперты тоже полны скепсиса. "Блокирование коммерческого движения в датских проливах — фактически объявление войны", — цитирует Reuters Ганса Микаэльсена, независимого военного аналитика.Он подчеркивает, что и технически это задача почти невыполнимая. Так, Королевские военно-морские силы Дании располагают небольшими кораблями класса Diana для патрулирования территориальных вод. Рядом с огромным нефтяным танкером они — как спасательные шлюпки.Оптимизма западным усилиям по ценовому потолку не добавляет и ситуация на мировом рынке. По оценкам нефтесервисной компании Baker Hughes, геополитические риски достигли полувекового максимума. Это разогревает спрос на энергоресурсы. По прогнозу Fitch Ratings, нефть в 2024-м может подорожать до 120 долларов за баррель — в случае нарушения поставок с Ближнего Востока из-за палестино-израильского конфликта. В Goldman Sachs предсказывают 100 долларов. Умеренно-негативный прогноз Всемирного банка — 109-121.

https://radiosputnik.ru/20231116/sanktsii-1909908007.html

https://ria.ru/20231115/neft-1909551655.html

https://ria.ru/20231001/potolok-1899785934.html

https://ria.ru/20231115/tankery-1909560996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, сша, россия, дания, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, оон, игорь юшков, санкции в отношении россии, ценовой потолок