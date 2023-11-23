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Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови - РИА Новости, 23.11.2023
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Наука
 
09:00 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/nauka-1911085059.html
Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови
Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови - РИА Новости, 23.11.2023
Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови
Ученые Самарского университета в составе исследовательского коллектива установили уровень содержания важнейших для организма макро- и микрокомпонентов в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:00
2023-11-23T09:00
наука
наука
университетская наука
россия
самарский университет
навигатор абитуриента
кровь
плазма
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Ученые Самарского университета в составе исследовательского коллектива установили уровень содержания важнейших для организма макро- и микрокомпонентов в разрабатываемом ими препарате из донорской плазмы крови. По их словам, подобный препарат отечественного производства – острая необходимость российской медицины. Результаты были представлены на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии.Плазма – жидкая часть крови, которая нужна для перемещения других ее элементов и составляет более половины объема крови в организме. Состоит плазма из биологических макромолекул – белков разных типов, ферментов и липидов, а также содержит питательные вещества органической и неорганической природы.Для клинического применения плазму получают фракционированием: под действием центробежных сил кровяные клетки отделяются от жидкости и осаждаются. Обработанную плазму используют для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, болезней системы кровообращения, для борьбы с различными новообразованиями и генетическими патологиями, объяснили специалисты. Незаменимы такие препараты и в ряде экстренных ситуаций.По словам специалистов, сегодня в стране потребность здравоохранения в препаратах плазмы крови удовлетворена лишь на 10%. Чтобы решить эту проблему, исследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и Самарской областной клинической станции переливании крови разрабатывают новые отечественные препараты из донорской плазмы.&quot;Ключевая задача при разработке таких лекарственных препаратов – точно определить содержание и влияние не только целевых, но и нецелевых компонентов, таких как ионы и микроэлементы, также оказывающих существенное воздействие на организм&quot;, – рассказал декан физического факультета Самарского университета Игорь Платонов.В ходе работы ученые установили, что разрабатываемый препарат содержит необходимые ионы, имеющие важное значение для здоровья: баланс ионов натрия, калия, кальция и хлорид-ионов обеспечивает нормальный клеточный метаболизм и регуляцию уровня кислотности жидкостей организма, а также транспорт воды между кровеносными сосудами и тканями.Микроэлементы нового препарата, как объяснили создатели, участвуют в структурообразующих процессах клеток и тканей, обеспечивают процессы обмена, входят в состав ферментов и транспортных белков, обеспечивают прочность зубов и костей, работу мышц, сердца, нервной системы.В дальнейшем работа с препаратом, по словам ученых, будет связана с определением количества содержащихся в нем аминокислот и пептидов.Самарский университет – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20231114/nauka-1909299493.html
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наука, университетская наука, россия, самарский университет, навигатор абитуриента, кровь, плазма, медицина, самара
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Самарский университет, Навигатор абитуриента, Кровь, плазма, Медицина, Самара

Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови

© iStock.com / Fly_dragonflyПробирки с кровью после центрифуги
Пробирки с кровью после центрифуги - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© iStock.com / Fly_dragonfly
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Ученые Самарского университета в составе исследовательского коллектива установили уровень содержания важнейших для организма макро- и микрокомпонентов в разрабатываемом ими препарате из донорской плазмы крови. По их словам, подобный препарат отечественного производства – острая необходимость российской медицины. Результаты были представлены на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии.
Плазма – жидкая часть крови, которая нужна для перемещения других ее элементов и составляет более половины объема крови в организме. Состоит плазма из биологических макромолекул – белков разных типов, ферментов и липидов, а также содержит питательные вещества органической и неорганической природы.
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Для клинического применения плазму получают фракционированием: под действием центробежных сил кровяные клетки отделяются от жидкости и осаждаются. Обработанную плазму используют для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, болезней системы кровообращения, для борьбы с различными новообразованиями и генетическими патологиями, объяснили специалисты. Незаменимы такие препараты и в ряде экстренных ситуаций.
По словам специалистов, сегодня в стране потребность здравоохранения в препаратах плазмы крови удовлетворена лишь на 10%. Чтобы решить эту проблему, исследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и Самарской областной клинической станции переливании крови разрабатывают новые отечественные препараты из донорской плазмы.
«

"Ключевая задача при разработке таких лекарственных препаратов – точно определить содержание и влияние не только целевых, но и нецелевых компонентов, таких как ионы и микроэлементы, также оказывающих существенное воздействие на организм", – рассказал декан физического факультета Самарского университета Игорь Платонов.

В ходе работы ученые установили, что разрабатываемый препарат содержит необходимые ионы, имеющие важное значение для здоровья: баланс ионов натрия, калия, кальция и хлорид-ионов обеспечивает нормальный клеточный метаболизм и регуляцию уровня кислотности жидкостей организма, а также транспорт воды между кровеносными сосудами и тканями.
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Микроэлементы нового препарата, как объяснили создатели, участвуют в структурообразующих процессах клеток и тканей, обеспечивают процессы обмена, входят в состав ферментов и транспортных белков, обеспечивают прочность зубов и костей, работу мышц, сердца, нервной системы.
В дальнейшем работа с препаратом, по словам ученых, будет связана с определением количества содержащихся в нем аминокислот и пептидов.
Самарский университет – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияСамарский университетНавигатор абитуриентаКровьплазмаМедицинаСамара
 
 
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