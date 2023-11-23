https://ria.ru/20231123/nauka-1911085059.html

Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови

Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови - РИА Новости, 23.11.2023

Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови

Ученые Самарского университета в составе исследовательского коллектива установили уровень содержания важнейших для организма макро- и микрокомпонентов в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:00

2023-11-23T09:00

2023-11-23T09:00

наука

наука

университетская наука

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плазма

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Ученые Самарского университета в составе исследовательского коллектива установили уровень содержания важнейших для организма макро- и микрокомпонентов в разрабатываемом ими препарате из донорской плазмы крови. По их словам, подобный препарат отечественного производства – острая необходимость российской медицины. Результаты были представлены на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии.Плазма – жидкая часть крови, которая нужна для перемещения других ее элементов и составляет более половины объема крови в организме. Состоит плазма из биологических макромолекул – белков разных типов, ферментов и липидов, а также содержит питательные вещества органической и неорганической природы.Для клинического применения плазму получают фракционированием: под действием центробежных сил кровяные клетки отделяются от жидкости и осаждаются. Обработанную плазму используют для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, болезней системы кровообращения, для борьбы с различными новообразованиями и генетическими патологиями, объяснили специалисты. Незаменимы такие препараты и в ряде экстренных ситуаций.По словам специалистов, сегодня в стране потребность здравоохранения в препаратах плазмы крови удовлетворена лишь на 10%. Чтобы решить эту проблему, исследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и Самарской областной клинической станции переливании крови разрабатывают новые отечественные препараты из донорской плазмы."Ключевая задача при разработке таких лекарственных препаратов – точно определить содержание и влияние не только целевых, но и нецелевых компонентов, таких как ионы и микроэлементы, также оказывающих существенное воздействие на организм", – рассказал декан физического факультета Самарского университета Игорь Платонов.В ходе работы ученые установили, что разрабатываемый препарат содержит необходимые ионы, имеющие важное значение для здоровья: баланс ионов натрия, калия, кальция и хлорид-ионов обеспечивает нормальный клеточный метаболизм и регуляцию уровня кислотности жидкостей организма, а также транспорт воды между кровеносными сосудами и тканями.Микроэлементы нового препарата, как объяснили создатели, участвуют в структурообразующих процессах клеток и тканей, обеспечивают процессы обмена, входят в состав ферментов и транспортных белков, обеспечивают прочность зубов и костей, работу мышц, сердца, нервной системы.В дальнейшем работа с препаратом, по словам ученых, будет связана с определением количества содержащихся в нем аминокислот и пептидов.Самарский университет – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231114/nauka-1909299493.html

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наука, университетская наука, россия, самарский университет, навигатор абитуриента, кровь, плазма, медицина, самара