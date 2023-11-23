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"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани - РИА Новости, 23.11.2023
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08:00 23.11.2023 (обновлено: 08:03 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/narkotiki-1911141885.html
"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани
"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани - РИА Новости, 23.11.2023
"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани
Пострадал 21 человек, трое скончались — по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали троих мигрантов. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:00
2023-11-23T08:03
россия
происшествия
астрахань
ирина волк
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
наркотики
общество
преступность
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Антонина Матвеева, Мария Рубникович. Пострадал 21 человек, трое скончались — по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали троих мигрантов. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция организовала операцию против наркомафии. О том, что произошло в Астрахани, — в материале РИА Новости.Первые жертвыС 17 по 21 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 имени Кирова поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Позже, согласно отчету МВД, число пострадавших достигло 21-го.Как рассказал главврач Байрам-Ажи Юлушев, пациентов доставили в крайне тяжелом состоянии. По дороге в учреждение им оказывали экстренную помощь в машинах скорой помощи.Троих спасти не удалось. По данным "Известий", 29-летний мужчина и две 19-летние девушки скончались. Одну из них нашли мертвой в своей квартире, другую — студентку медицинского колледжа — в подъезде жилого дома.Близкие умершего мужчины сообщили, что он на постоянной основе принимал наркотики и дважды был судим за кражу и мошенничество.По следам дилеровПервого пострадавшего выписали 19 ноября. В больнице все еще десять человек.&quot;Из них в тяжелом состоянии двое, восемь пациентов средней степени тяжести. Содержатся в общей палате. Все получают необходимую помощь и находятся под пристальным врачебным контролем&quot;, — добавили в региональном Минздраве.Сотрудники правоохранительных органов опрашивали пострадавших. Параллельно проводили обыски по местам их жительства, осматривали мобильные телефоны. Все полученные материалы отправили на экспертизу, сообщили в МВД.Предположительно, все отравились одним веществом — метадоном. Допрошенные сообщили, что приобрели наркотик в интернет-магазине через "закладки" в областном центре.По факту произошедшего СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 228. 1 УК России ("Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), а также по части 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности").Дилерские войныК массовому отравлению, по мнению специалистов, могла привести подмена наркотика."Бывает, что более дешевое вещество специально продают под видом более дорогого, — объясняет адвокат Дмитрий Волохов. — Так продавец получает за грамм, условно, не тысячу рублей, а три".Что будет с потребителем, продавцов не волнует. В случае с астраханцами речь, скорее всего, шла о замене мефедрона на метадон, которые похожи по внешнему виду и запаху.&quot;У них совершенно разное воздействие на организм, — объясняет экс-оперативник ФСКН Олег Ефимов (имя изменено). — Метадон, по сути, — химический героин, но настолько сильный, что наркоманы употребляли его раз в два-три дня. Если принять его по ошибке вместо мефедрона, то это, конечно, вызовет интоксикацию организма&quot;.Такие случаи, по словам специалистов, не единичны. В июле 2022-го в СМИ разлетелась новость о смерти 25 человек в Адлерском районе Сочи. Якобы за одни сутки все скончались от передозировки. Тела нашли в квартирах и машинах, где жертвы в последний раз принимали вещества.Основная версия — дилер перепутал мефедрон с метадоном или героином. Тем не менее мэрия опровергла информацию о массовом отравлении.Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на наркорынке, к подменам прибегают по нескольким причинам. "Либо магазин хочет быстро заработать и уйти с рынка, подсунув покупателям метадон, либо речь идет о типичной войне между конкурентами, — объясняет он. — Шоп нанимает закладчиков и за дополнительную плату просит устроиться на ту же должность в другой магазин. А затем от его лица подкидывать некачественный товар".Подобные преступления выявить крайне сложно. На след правонарушителей оперативники чаще всего выходят, если дело заканчивается смертью.Оперативное задержание Подозреваемых в отравлении астраханцев задержали в Ставропольском крае. Ими оказались граждане из Средней Азии.Кадры допроса опубликовало МВД России. На камеру один из задержанных признался, что приехал на заработки в Москву. Хотел устроиться на стройку, но нашел более прибыльное дело: продажу наркотиков.Администратор наркошопа выдал ему и другим молодым людям около ста граммов вещества. В Астрахани они успели сделать 60 "закладок". Каждый заработал около 40 тысяч рублей."Приехали с наркотиками, привезли коробку, на место положили, и все", — объяснил наркокурьер.Одного из подозреваемых уже заключили под стражу. В ближайшее время суд изберет меру пресечения остальным фигурантам.Как установили сотрудники правоохранительных органов, оператор и организатор нелегального интернет-магазина находятся за пределами России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Расследование уголовного дела продолжается."Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Профилактика преступностиПосле появления первых пострадавших полиция Астрахани начала в регионе масштабную операцию против наркодилеров.На данный момент в отделы доставили 164 человека. Выявили семь преступлений, обнаружили и изъяли три "закладки" наркотиков, сбыт которых осуществлял тот же наркошоп.&quot;В отношении лиц, причастных к незаконной деятельности упомянутого интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по статье 228.1 УК России&quot;, — отметили в ведомстве.Масштабы торговли еще предстоит выяснить. Расследование уголовных дел взял на личный контроль начальник УМВД России по Астраханской области генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин.Параллельно в регионе начали оперативно-профилактическую операцию "Доза". Факты незаконной торговли наркотиками выявляют в Астрахани, Икрянинском, Приволжском и Наримановском районах области.Полицейским удалось задержать еще двух распространителей мефедрона. Во время личного досмотра при них обнаружили 131 сверток с веществом. Подозреваемым грозит до двадцати лет тюрьмы.
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россия, происшествия, астрахань, ирина волк, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, наркотики, общество, преступность, врачи
Россия, Происшествия, Астрахань, Ирина Волк, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, Наркотики, Общество, Преступность, врачи
"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани

В Астрахани начали операцию "Доза" после массового отравления наркотиками

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции в изоляторе временного содержания
Сотрудник полиции в изоляторе временного содержания - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Антонина Матвеева, Мария Рубникович. Пострадал 21 человек, трое скончались — по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали троих мигрантов. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция организовала операцию против наркомафии. О том, что произошло в Астрахани, — в материале РИА Новости.

Первые жертвы

С 17 по 21 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 имени Кирова поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Позже, согласно отчету МВД, число пострадавших достигло 21-го.
Как рассказал главврач Байрам-Ажи Юлушев, пациентов доставили в крайне тяжелом состоянии. По дороге в учреждение им оказывали экстренную помощь в машинах скорой помощи.
Троих спасти не удалось. По данным "Известий", 29-летний мужчина и две 19-летние девушки скончались. Одну из них нашли мертвой в своей квартире, другую — студентку медицинского колледжа — в подъезде жилого дома.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи возле реанимобиля
Сотрудник скорой помощи возле реанимобиля - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник скорой помощи возле реанимобиля
Близкие умершего мужчины сообщили, что он на постоянной основе принимал наркотики и дважды был судим за кражу и мошенничество.

По следам дилеров

Первого пострадавшего выписали 19 ноября. В больнице все еще десять человек.
«

"Из них в тяжелом состоянии двое, восемь пациентов средней степени тяжести. Содержатся в общей палате. Все получают необходимую помощь и находятся под пристальным врачебным контролем", — добавили в региональном Минздраве.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивали пострадавших. Параллельно проводили обыски по местам их жительства, осматривали мобильные телефоны. Все полученные материалы отправили на экспертизу, сообщили в МВД.
© Управление МВД по Астраханской областиСтоп-кадр видеозаписи допроса лиц, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астраханской области
Стоп-кадр с видеозаписи допроса лиц, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астраханской области
© Управление МВД по Астраханской области
Стоп-кадр видеозаписи допроса лиц, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астраханской области
Предположительно, все отравились одним веществом — метадоном. Допрошенные сообщили, что приобрели наркотик в интернет-магазине через "закладки" в областном центре.
По факту произошедшего СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 228. 1 УК России ("Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), а также по части 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности").

Дилерские войны

К массовому отравлению, по мнению специалистов, могла привести подмена наркотика.
"Бывает, что более дешевое вещество специально продают под видом более дорогого, — объясняет адвокат Дмитрий Волохов. — Так продавец получает за грамм, условно, не тысячу рублей, а три".
© iStock.com / Oleg ElkovДеньги
Женщина считает рубли - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Деньги
Что будет с потребителем, продавцов не волнует. В случае с астраханцами речь, скорее всего, шла о замене мефедрона на метадон, которые похожи по внешнему виду и запаху.
«

"У них совершенно разное воздействие на организм, — объясняет экс-оперативник ФСКН Олег Ефимов (имя изменено). — Метадон, по сути, — химический героин, но настолько сильный, что наркоманы употребляли его раз в два-три дня. Если принять его по ошибке вместо мефедрона, то это, конечно, вызовет интоксикацию организма".

Такие случаи, по словам специалистов, не единичны. В июле 2022-го в СМИ разлетелась новость о смерти 25 человек в Адлерском районе Сочи. Якобы за одни сутки все скончались от передозировки. Тела нашли в квартирах и машинах, где жертвы в последний раз принимали вещества.
© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Основная версия — дилер перепутал мефедрон с метадоном или героином. Тем не менее мэрия опровергла информацию о массовом отравлении.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на наркорынке, к подменам прибегают по нескольким причинам.
"Либо магазин хочет быстро заработать и уйти с рынка, подсунув покупателям метадон, либо речь идет о типичной войне между конкурентами, — объясняет он. — Шоп нанимает закладчиков и за дополнительную плату просит устроиться на ту же должность в другой магазин. А затем от его лица подкидывать некачественный товар".
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПрохожие на улице
Прохожие на улице - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Прохожие на улице
Подобные преступления выявить крайне сложно. На след правонарушителей оперативники чаще всего выходят, если дело заканчивается смертью.

Оперативное задержание

Подозреваемых в отравлении астраханцев задержали в Ставропольском крае. Ими оказались граждане из Средней Азии.
Кадры допроса опубликовало МВД России. На камеру один из задержанных признался, что приехал на заработки в Москву. Хотел устроиться на стройку, но нашел более прибыльное дело: продажу наркотиков.
© Управление МВД по Астраханской областиСтоп-кадр видеозаписи задержания лиц, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астраханской области
Стоп-кадр с видеозаписи задержания лиц, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астраханской области
© Управление МВД по Астраханской области
Стоп-кадр видеозаписи задержания лиц, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астраханской области
Администратор наркошопа выдал ему и другим молодым людям около ста граммов вещества. В Астрахани они успели сделать 60 "закладок". Каждый заработал около 40 тысяч рублей.
"Приехали с наркотиками, привезли коробку, на место положили, и все", — объяснил наркокурьер.
Одного из подозреваемых уже заключили под стражу. В ближайшее время суд изберет меру пресечения остальным фигурантам.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, оператор и организатор нелегального интернет-магазина находятся за пределами России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Казани
Сотрудник полиции в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции в Казани
Расследование уголовного дела продолжается.
"Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Профилактика преступности

После появления первых пострадавших полиция Астрахани начала в регионе масштабную операцию против наркодилеров.
© Управление МВД по Астраханской областиОперация "Доза" в Астраханской области
Операция Доза в Астраханской области
© Управление МВД по Астраханской области
Операция "Доза" в Астраханской области
На данный момент в отделы доставили 164 человека. Выявили семь преступлений, обнаружили и изъяли три "закладки" наркотиков, сбыт которых осуществлял тот же наркошоп.
«

"В отношении лиц, причастных к незаконной деятельности упомянутого интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по статье 228.1 УК России", — отметили в ведомстве.

Масштабы торговли еще предстоит выяснить. Расследование уголовных дел взял на личный контроль начальник УМВД России по Астраханской области генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин.
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Параллельно в регионе начали оперативно-профилактическую операцию "Доза". Факты незаконной торговли наркотиками выявляют в Астрахани, Икрянинском, Приволжском и Наримановском районах области.
Полицейским удалось задержать еще двух распространителей мефедрона. Во время личного досмотра при них обнаружили 131 сверток с веществом. Подозреваемым грозит до двадцати лет тюрьмы.
 
РоссияПроисшествияАстраханьИрина ВолкФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФНаркотикиОбществоПреступностьврачи
 
 
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