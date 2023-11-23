https://ria.ru/20231123/narkotiki-1911141885.html

"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани

"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани - РИА Новости, 23.11.2023

"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани

Пострадал 21 человек, трое скончались — по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали троих мигрантов. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:03

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Антонина Матвеева, Мария Рубникович. Пострадал 21 человек, трое скончались — по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали троих мигрантов. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция организовала операцию против наркомафии. О том, что произошло в Астрахани, — в материале РИА Новости.Первые жертвыС 17 по 21 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 имени Кирова поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Позже, согласно отчету МВД, число пострадавших достигло 21-го.Как рассказал главврач Байрам-Ажи Юлушев, пациентов доставили в крайне тяжелом состоянии. По дороге в учреждение им оказывали экстренную помощь в машинах скорой помощи.Троих спасти не удалось. По данным "Известий", 29-летний мужчина и две 19-летние девушки скончались. Одну из них нашли мертвой в своей квартире, другую — студентку медицинского колледжа — в подъезде жилого дома.Близкие умершего мужчины сообщили, что он на постоянной основе принимал наркотики и дважды был судим за кражу и мошенничество.По следам дилеровПервого пострадавшего выписали 19 ноября. В больнице все еще десять человек."Из них в тяжелом состоянии двое, восемь пациентов средней степени тяжести. Содержатся в общей палате. Все получают необходимую помощь и находятся под пристальным врачебным контролем", — добавили в региональном Минздраве.Сотрудники правоохранительных органов опрашивали пострадавших. Параллельно проводили обыски по местам их жительства, осматривали мобильные телефоны. Все полученные материалы отправили на экспертизу, сообщили в МВД.Предположительно, все отравились одним веществом — метадоном. Допрошенные сообщили, что приобрели наркотик в интернет-магазине через "закладки" в областном центре.По факту произошедшего СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 228. 1 УК России ("Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), а также по части 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности").Дилерские войныК массовому отравлению, по мнению специалистов, могла привести подмена наркотика."Бывает, что более дешевое вещество специально продают под видом более дорогого, — объясняет адвокат Дмитрий Волохов. — Так продавец получает за грамм, условно, не тысячу рублей, а три".Что будет с потребителем, продавцов не волнует. В случае с астраханцами речь, скорее всего, шла о замене мефедрона на метадон, которые похожи по внешнему виду и запаху."У них совершенно разное воздействие на организм, — объясняет экс-оперативник ФСКН Олег Ефимов (имя изменено). — Метадон, по сути, — химический героин, но настолько сильный, что наркоманы употребляли его раз в два-три дня. Если принять его по ошибке вместо мефедрона, то это, конечно, вызовет интоксикацию организма".Такие случаи, по словам специалистов, не единичны. В июле 2022-го в СМИ разлетелась новость о смерти 25 человек в Адлерском районе Сочи. Якобы за одни сутки все скончались от передозировки. Тела нашли в квартирах и машинах, где жертвы в последний раз принимали вещества.Основная версия — дилер перепутал мефедрон с метадоном или героином. Тем не менее мэрия опровергла информацию о массовом отравлении.Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на наркорынке, к подменам прибегают по нескольким причинам. "Либо магазин хочет быстро заработать и уйти с рынка, подсунув покупателям метадон, либо речь идет о типичной войне между конкурентами, — объясняет он. — Шоп нанимает закладчиков и за дополнительную плату просит устроиться на ту же должность в другой магазин. А затем от его лица подкидывать некачественный товар".Подобные преступления выявить крайне сложно. На след правонарушителей оперативники чаще всего выходят, если дело заканчивается смертью.Оперативное задержание Подозреваемых в отравлении астраханцев задержали в Ставропольском крае. Ими оказались граждане из Средней Азии.Кадры допроса опубликовало МВД России. На камеру один из задержанных признался, что приехал на заработки в Москву. Хотел устроиться на стройку, но нашел более прибыльное дело: продажу наркотиков.Администратор наркошопа выдал ему и другим молодым людям около ста граммов вещества. В Астрахани они успели сделать 60 "закладок". Каждый заработал около 40 тысяч рублей."Приехали с наркотиками, привезли коробку, на место положили, и все", — объяснил наркокурьер.Одного из подозреваемых уже заключили под стражу. В ближайшее время суд изберет меру пресечения остальным фигурантам.Как установили сотрудники правоохранительных органов, оператор и организатор нелегального интернет-магазина находятся за пределами России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Расследование уголовного дела продолжается."Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Профилактика преступностиПосле появления первых пострадавших полиция Астрахани начала в регионе масштабную операцию против наркодилеров.На данный момент в отделы доставили 164 человека. Выявили семь преступлений, обнаружили и изъяли три "закладки" наркотиков, сбыт которых осуществлял тот же наркошоп."В отношении лиц, причастных к незаконной деятельности упомянутого интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по статье 228.1 УК России", — отметили в ведомстве.Масштабы торговли еще предстоит выяснить. Расследование уголовных дел взял на личный контроль начальник УМВД России по Астраханской области генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин.Параллельно в регионе начали оперативно-профилактическую операцию "Доза". Факты незаконной торговли наркотиками выявляют в Астрахани, Икрянинском, Приволжском и Наримановском районах области.Полицейским удалось задержать еще двух распространителей мефедрона. Во время личного досмотра при них обнаружили 131 сверток с веществом. Подозреваемым грозит до двадцати лет тюрьмы.

https://ria.ru/20231114/narkotiki-1909211101.html

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россия, происшествия, астрахань, ирина волк, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, наркотики, общество, преступность, врачи