Рейтинг@Mail.ru
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/napadenie-1911440422.html
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении - РИА Новости, 23.11.2023
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении
Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:33
2023-11-23T19:33
нью-йорк (город)
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757485751_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e54a4947de8d57c5ccf2284e148ae2f0.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News. "Женщина обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных", - говорится в сообщении. В документах говорится, что Адамс во время якобы случившегося инцидента был капитаном полиции и, по словам заявительницы, которая также была городским служащим, подверг ее акту "сексуализированного нападения", сообщает телеканал. Истица настаивает, что ей были причинены физические, психологические и другие травмы "в результате поведения, которое представляет собой преступление на почве секса", говорится в сообщении. В офисе мэра сообщили, что Адамс не знает женщину и категорически отрицает ее утверждения, в полиции Нью-Йорка нет данных о том, чтобы заявительница работала в управлении, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757485751_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_949580f73d78e6bc60652d9e8c1e844d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), в мире, сша
Нью-Йорк (город), В мире, США
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении

ABC: мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении 30-летней давности

© AP Photo / Eduardo MunozЭрик Адамс
Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Эрик Адамс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News.
"Женщина обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных", - говорится в сообщении.
В документах говорится, что Адамс во время якобы случившегося инцидента был капитаном полиции и, по словам заявительницы, которая также была городским служащим, подверг ее акту "сексуализированного нападения", сообщает телеканал. Истица настаивает, что ей были причинены физические, психологические и другие травмы "в результате поведения, которое представляет собой преступление на почве секса", говорится в сообщении.
В офисе мэра сообщили, что Адамс не знает женщину и категорически отрицает ее утверждения, в полиции Нью-Йорка нет данных о том, чтобы заявительница работала в управлении, говорится в сообщении.
Кевин Спейси в сериале Карточный домик
Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах
28 июля, 04:00
 
Нью-Йорк (город)В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала