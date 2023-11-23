https://ria.ru/20231123/napadenie-1911440422.html

Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении

Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении - РИА Новости, 23.11.2023

Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении

Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:33

2023-11-23T19:33

2023-11-23T19:33

нью-йорк (город)

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757485751_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e54a4947de8d57c5ccf2284e148ae2f0.jpg

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News. "Женщина обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных", - говорится в сообщении. В документах говорится, что Адамс во время якобы случившегося инцидента был капитаном полиции и, по словам заявительницы, которая также была городским служащим, подверг ее акту "сексуализированного нападения", сообщает телеканал. Истица настаивает, что ей были причинены физические, психологические и другие травмы "в результате поведения, которое представляет собой преступление на почве секса", говорится в сообщении. В офисе мэра сообщили, что Адамс не знает женщину и категорически отрицает ее утверждения, в полиции Нью-Йорка нет данных о том, чтобы заявительница работала в управлении, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), в мире, сша