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Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении - РИА Новости, 23.11.2023
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении
Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:33
2023-11-23T19:33
2023-11-23T19:33
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News. "Женщина обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных", - говорится в сообщении. В документах говорится, что Адамс во время якобы случившегося инцидента был капитаном полиции и, по словам заявительницы, которая также была городским служащим, подверг ее акту "сексуализированного нападения", сообщает телеканал. Истица настаивает, что ей были причинены физические, психологические и другие травмы "в результате поведения, которое представляет собой преступление на почве секса", говорится в сообщении. В офисе мэра сообщили, что Адамс не знает женщину и категорически отрицает ее утверждения, в полиции Нью-Йорка нет данных о том, чтобы заявительница работала в управлении, говорится в сообщении.
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нью-йорк (город), в мире, сша
Нью-Йорк (город), В мире, США
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении
ABC: мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении 30-летней давности
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости.
Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуализированном нападении в 1993 году, сообщает телеканал ABC News.
"Женщина обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных", - говорится в сообщении.
В документах говорится, что Адамс во время якобы случившегося инцидента был капитаном полиции и, по словам заявительницы, которая также была городским служащим, подверг ее акту "сексуализированного нападения", сообщает телеканал. Истица настаивает, что ей были причинены физические, психологические и другие травмы "в результате поведения, которое представляет собой преступление на почве секса", говорится в сообщении.
В офисе мэра сообщили, что Адамс не знает женщину и категорически отрицает ее утверждения, в полиции Нью-Йорка нет данных о том, чтобы заявительница работала в управлении, говорится в сообщении.
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