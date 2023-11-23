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В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек

В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек - РИА Новости, 23.11.2023

В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек

По меньшей мере пять человек, в том числе трое детей пострадали из-за нападения с ножом недалеко от школы для девочек в центре Дублина в Ирландии, сообщает... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:30

2023-11-23T18:30

2023-11-23T18:41

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек, в том числе трое детей пострадали из-за нападения с ножом недалеко от школы для девочек в центре Дублина в Ирландии, сообщает телерадиокомпания RTE."Пять человек, пострадавших в результате инцидента, были доставлены в различные больницы Дублинского региона. Трое детей были доставлены в больницу с подозрением на ножевые ранения", - говорится в сообщении RTE.Ранее газета Irish Independent сообщила, что по меньшей мере трое несовершеннолетних были ранены в результате нападения с ножом в центре Дублина.Подозреваемый в нападении был задержан. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, дороги в районе происшествия были перекрыты.

https://ria.ru/20231014/fr-1902736499.html

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