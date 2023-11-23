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В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек - РИА Новости, 23.11.2023
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18:30 23.11.2023 (обновлено: 18:41 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/napadenie-1911424572.html
В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек
В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек - РИА Новости, 23.11.2023
В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек
По меньшей мере пять человек, в том числе трое детей пострадали из-за нападения с ножом недалеко от школы для девочек в центре Дублина в Ирландии, сообщает... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:30
2023-11-23T18:41
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек, в том числе трое детей пострадали из-за нападения с ножом недалеко от школы для девочек в центре Дублина в Ирландии, сообщает телерадиокомпания RTE."Пять человек, пострадавших в результате инцидента, были доставлены в различные больницы Дублинского региона. Трое детей были доставлены в больницу с подозрением на ножевые ранения", - говорится в сообщении RTE.Ранее газета Irish Independent сообщила, что по меньшей мере трое несовершеннолетних были ранены в результате нападения с ножом в центре Дублина.Подозреваемый в нападении был задержан. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, дороги в районе происшествия были перекрыты.
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в мире, дублин, ирландия
В мире, Дублин, Ирландия
В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек

В Дублине при нападении с ножом ранены минимум 5 человек, включая троих детей

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек, в том числе трое детей пострадали из-за нападения с ножом недалеко от школы для девочек в центре Дублина в Ирландии, сообщает телерадиокомпания RTE.
"Пять человек, пострадавших в результате инцидента, были доставлены в различные больницы Дублинского региона. Трое детей были доставлены в больницу с подозрением на ножевые ранения", - говорится в сообщении RTE.
Ранее газета Irish Independent сообщила, что по меньшей мере трое несовершеннолетних были ранены в результате нападения с ножом в центре Дублина.
Подозреваемый в нападении был задержан. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, дороги в районе происшествия были перекрыты.
Полицейские офицеры возле лицея Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции, где накануне был убит учитель и ранены несколько человек. 14 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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