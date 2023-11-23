https://ria.ru/20231123/nagrazhdenie_posmertno-1911351168.html

Экс-главу Подольска наградили орденом за заслуги перед областью посмертно

Экс-главу Подольска наградили орденом за заслуги перед областью посмертно - РИА Новости, 23.11.2023

Экс-главу Подольска наградили орденом за заслуги перед областью посмертно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал семье бывшего главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова орден "За заслуги перед Московской... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:43

2023-11-23T14:43

2023-11-23T14:43

новости подмосковья

андрей воробьев

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал семье бывшего главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Это был человек неравнодушный, которого очень уважал и я, и многие мои коллеги. От имени нашей команды хочу вручить вам орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, чтобы вы знали - ваш муж, отец был достойным государственным деятелем и старался делать все, чтобы вверенная ему территория была в порядке. Это награда – наше уважение к Дмитрию Вячеславовичу и семье, которая его поддерживала, вдохновляла. Здесь с нами нет сегодня его мамы, но я прошу передать ей низкий поклон", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Десятого октября экс-глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков скончался на 48-м году жизни. Жариков занимал должность главы муниципалитета с 9 марта 2022 года. При этом с 2009 по 2015 годы он работал в администрации города Подольска, где возглавлял правовое управление, управление делами, был заместителем главы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений.

https://ria.ru/20231010/zharikov-1901738703.html

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андрей воробьев, подольск, московская область (подмосковье)