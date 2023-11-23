Экс-главу Подольска наградили орденом за заслуги перед областью посмертно
© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал семье Дмитрия Жарикова орден "За заслуги перед Московской областью" I степени
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал семье Дмитрия Жарикова орден "За заслуги перед Московской областью" I степени
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал семье бывшего главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Это был человек неравнодушный, которого очень уважал и я, и многие мои коллеги. От имени нашей команды хочу вручить вам орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, чтобы вы знали - ваш муж, отец был достойным государственным деятелем и старался делать все, чтобы вверенная ему территория была в порядке. Это награда – наше уважение к Дмитрию Вячеславовичу и семье, которая его поддерживала, вдохновляла. Здесь с нами нет сегодня его мамы, но я прошу передать ей низкий поклон", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Десятого октября экс-глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков скончался на 48-м году жизни. Жариков занимал должность главы муниципалитета с 9 марта 2022 года. При этом с 2009 по 2015 годы он работал в администрации города Подольска, где возглавлял правовое управление, управление делами, был заместителем главы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений.