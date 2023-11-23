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Более 100 волгоградцев получили президентские награды за достижения в АПК
Более 100 волгоградцев получили президентские награды за достижения в АПК - РИА Новости, 23.11.2023
Более 100 волгоградцев получили президентские награды за достижения в АПК
Более 100 работников сельского хозяйства Волгоградской области получили госнаграды по указу президента России, сообщает в четверг пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:13
2023-11-23T16:13
2023-11-23T16:13
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Более 100 работников сельского хозяйства Волгоградской области получили госнаграды по указу президента России, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. По данным властей, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с работниками агропредприятий региона и поздравил их с Днем работника сельского хозяйства, вручив профессиональные награды. "По итогам работы агропромышленного комплекса Волгоградской области в 2023 году 103 человека, непосредственно участвующих в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, награждены президентом Российской Федерации высокими государственными наградами", - цитируют власти слова Бочарова в сообщении. По информации администрации, в этом году впервые наградили такое большое количество аграриев, в предыдущие годы наград удостаивалось не более 25 человек.
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андрей бочаров, волгоградская область, россия
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Россия
ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Более 100 работников сельского хозяйства Волгоградской области получили госнаграды по указу президента России, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
По данным властей, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
встретился с работниками агропредприятий региона и поздравил их с Днем работника сельского хозяйства, вручив профессиональные награды.
"По итогам работы агропромышленного комплекса Волгоградской области в 2023 году 103 человека, непосредственно участвующих в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, награждены президентом Российской Федерации высокими государственными наградами", - цитируют власти слова Бочарова в сообщении.
По информации администрации, в этом году впервые наградили такое большое количество аграриев, в предыдущие годы наград удостаивалось не более 25 человек.
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