https://ria.ru/20231123/nagrady-1911378895.html

Более 100 волгоградцев получили президентские награды за достижения в АПК

Более 100 волгоградцев получили президентские награды за достижения в АПК - РИА Новости, 23.11.2023

Более 100 волгоградцев получили президентские награды за достижения в АПК

Более 100 работников сельского хозяйства Волгоградской области получили госнаграды по указу президента России, сообщает в четверг пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:13

2023-11-23T16:13

2023-11-23T16:13

волгоградская область

андрей бочаров

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Более 100 работников сельского хозяйства Волгоградской области получили госнаграды по указу президента России, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. По данным властей, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с работниками агропредприятий региона и поздравил их с Днем работника сельского хозяйства, вручив профессиональные награды. "По итогам работы агропромышленного комплекса Волгоградской области в 2023 году 103 человека, непосредственно участвующих в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, награждены президентом Российской Федерации высокими государственными наградами", - цитируют власти слова Бочарова в сообщении. По информации администрации, в этом году впервые наградили такое большое количество аграриев, в предыдущие годы наград удостаивалось не более 25 человек.

https://ria.ru/20231104/forum-1907426516.html

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андрей бочаров, волгоградская область, россия