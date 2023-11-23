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"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте - РИА Новости, 23.11.2023
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте
В окопах ВСУ гораздо больше мышей, чем в прошлом году, они грызут проводку терминалов спутникового Интернета сообщается в материале издания Japan Times. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:43
2023-11-23T05:43
2023-11-23T05:43
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В окопах ВСУ гораздо больше мышей, чем в прошлом году, они грызут проводку терминалов спутникового Интернета сообщается в материале издания Japan Times."Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы", — пожаловался украинский солдат по имени Дмитрий.Дмитрий добавил, что животные уже успели прогрызть новый свитер, который ему прислала жена. Командир подразделения Владимир рассказал, что мыши активно портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.Журналист Эммануэль Пешо отметил, что грызуны наводняют окопы в поисках тепла и еды. Он обратил внимание на липкие ловушки, с помощью которых украинцы ловят мышей.По словам Пешо, ВСУ также сталкиваются с большими проблемами из-за опадания листьев с деревьев: российским беспилотникам становится проще заметить украинские позиции.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911215352.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте
Japan Times: нашествие мышей мешает ВСУ пользоваться Интернетом