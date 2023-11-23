Рейтинг@Mail.ru
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/myshi-1911219615.html
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте - РИА Новости, 23.11.2023
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте
В окопах ВСУ гораздо больше мышей, чем в прошлом году, они грызут проводку терминалов спутникового Интернета сообщается в материале издания Japan Times. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:43
2023-11-23T05:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В окопах ВСУ гораздо больше мышей, чем в прошлом году, они грызут проводку терминалов спутникового Интернета сообщается в материале издания Japan Times.&quot;Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы&quot;, — пожаловался украинский солдат по имени Дмитрий.Дмитрий добавил, что животные уже успели прогрызть новый свитер, который ему прислала жена. Командир подразделения Владимир рассказал, что мыши активно портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.Журналист Эммануэль Пешо отметил, что грызуны наводняют окопы в поисках тепла и еды. Он обратил внимание на липкие ловушки, с помощью которых украинцы ловят мышей.По словам Пешо, ВСУ также сталкиваются с большими проблемами из-за опадания листьев с деревьев: российским беспилотникам становится проще заметить украинские позиции.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911215352.html
https://ria.ru/20231123/dzhekpot-1911217721.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте

Japan Times: нашествие мышей мешает ВСУ пользоваться Интернетом

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В окопах ВСУ гораздо больше мышей, чем в прошлом году, они грызут проводку терминалов спутникового Интернета сообщается в материале издания Japan Times.
«

"Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы", — пожаловался украинский солдат по имени Дмитрий.

Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ
02:57
Дмитрий добавил, что животные уже успели прогрызть новый свитер, который ему прислала жена. Командир подразделения Владимир рассказал, что мыши активно портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.
Журналист Эммануэль Пешо отметил, что грызуны наводняют окопы в поисках тепла и еды. Он обратил внимание на липкие ловушки, с помощью которых украинцы ловят мышей.
По словам Пешо, ВСУ также сталкиваются с большими проблемами из-за опадания листьев с деревьев: российским беспилотникам становится проще заметить украинские позиции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине
04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала