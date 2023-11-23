https://ria.ru/20231123/myshi-1911219615.html

"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте

"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте - РИА Новости, 23.11.2023

"Их толпы". В ВСУ забили тревогу из-за неожиданной проблемы на фронте

В окопах ВСУ гораздо больше мышей, чем в прошлом году, они грызут проводку терминалов спутникового Интернета сообщается в материале издания Japan Times. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T05:43

2023-11-23T05:43

2023-11-23T05:43

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В окопах ВСУ гораздо больше мышей, чем в прошлом году, они грызут проводку терминалов спутникового Интернета сообщается в материале издания Japan Times."Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы", — пожаловался украинский солдат по имени Дмитрий.Дмитрий добавил, что животные уже успели прогрызть новый свитер, который ему прислала жена. Командир подразделения Владимир рассказал, что мыши активно портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.Журналист Эммануэль Пешо отметил, что грызуны наводняют окопы в поисках тепла и еды. Он обратил внимание на липкие ловушки, с помощью которых украинцы ловят мышей.По словам Пешо, ВСУ также сталкиваются с большими проблемами из-за опадания листьев с деревьев: российским беспилотникам становится проще заметить украинские позиции.

https://ria.ru/20231123/vsu-1911215352.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины