https://ria.ru/20231123/myanma-1911225297.html

В МИД заявили, что варианты вывоза обманутых россиян из Мьянмы ограничены

В МИД заявили, что варианты вывоза обманутых россиян из Мьянмы ограничены - РИА Новости, 23.11.2023

В МИД заявили, что варианты вывоза обманутых россиян из Мьянмы ограничены

Возможности для вывоза пары обманутых россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой из Мьянмы ограничены из-за ситуации в республике, российские дипломаты... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:32

2023-11-23T07:32

2023-11-23T07:32

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мьянма

янгон (город)

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МОСКВА, 23 ноя-РИА Новости. Возможности для вывоза пары обманутых россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой из Мьянмы ограничены из-за ситуации в республике, российские дипломаты находится с ними в контакте, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пару россиян обманули и продали в Мьянме. По информации канала, в июне Кузьмин и Неясова приехали в Янгон после того, как откликнулись на объявление о работе. Затем их увезли на машине в город Лауккай, который закрыт из-за военных действий, и там оказалось, что им нужно работать на мошенников. Baza сообщила, что Кузьмин и Неясова написали заявления в консульство, в офис к мошенникам пришла полиция. После этого работодатель сказал им, что их продали в другую компанию за 30 тысяч долларов, и затем россиян привезли в отель под охраной. "Что касается возможности вывезти Кузьмина и Неясову из Мьянмы, то в связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы, где с 27 октября ведутся активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими группировками, возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены", – сказали в МИД РФ. "Если говорить о помощи им со стороны МИД России, то следует отметить, что упомянутые россияне пребывают в самоуправляемой зоне Коканг достаточно продолжительное время", - добавили в министерстве. По данным ведомства, в июне россияне уже обращались в посольство РФ в Янгоне за содействием в выезде оттуда, "однако впоследствии отказались от помощи". "При этом они были проинформированы о том, что нахождение иностранных граждан в данном районе запрещено", – отметили в МИД. "Дипломаты находятся в постоянном контакте с Кузьминым и Неясовой. По вопросу оказания им необходимого содействия загранучреждение взаимодействует с МИД, правоохранительными органами и военными структурами Мьянмы", – сказали в министерстве. В МИД указали, что соотечественникам рекомендовано оставаться в пределах городского поселения, где местные власти поддерживают относительные законность и правопорядок. "В части, касающейся действий туристов в таких случаях, обращаем внимание на то, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации за рубежом россиянам рекомендуется незамедлительно сообщить о себе и других российских гражданах в ближайшее российское консульское загранучреждение, соблюдать повышенные меры личной безопасности, избегать мест скопления людей, по возможности оставаться в домах/гостиницах, а также следовать указаниям экстренных служб и официальных властей", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20231123/kpp-1911209492.html

https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html

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в мире, россия, мьянма, янгон (город)