Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за ситуации с Финляндией
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт — "Райа-Йоосеппи", написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.
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"По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью. <...> В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей", — говорится в публикации.
Чибис добавил, что на КПП "Салла" увеличивается число иностранцев.
"Сейчас на КПП порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка", — резюмировал губернатор.
Ранее Хельсинки принял решение о закрытии всех ККП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.
"Сейчас на КПП порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка", — резюмировал губернатор.
Ранее Хельсинки принял решение о закрытии всех ККП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.
Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.