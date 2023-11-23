https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html

Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии

Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии - РИА Новости, 23.11.2023

Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт —... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:51

2023-11-23T09:51

2023-11-23T18:21

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт — "Райа-Йоосеппи", написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. "По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью. <...> В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей", — говорится в публикации.Чибис добавил, что на КПП "Салла" увеличивается число иностранцев. "Сейчас на КПП порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка", — резюмировал губернатор. Ранее Хельсинки принял решение о закрытии всех ККП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.

https://ria.ru/20231123/norvegiya-1911214630.html

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мурманская область, россия, андрей чибис, финляндия, в мире