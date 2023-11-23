Рейтинг@Mail.ru
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 23.11.2023 (обновлено: 18:21 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии - РИА Новости, 23.11.2023
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт —... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:51
2023-11-23T18:21
мурманская область
россия
андрей чибис
финляндия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт — "Райа-Йоосеппи", написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. &quot;По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме &quot;Райа-Йоосеппи&quot;. Это граница с Мурманской областью. &lt;...&gt; В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей&quot;, — говорится в публикации.Чибис добавил, что на КПП "Салла" увеличивается число иностранцев. "Сейчас на КПП порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка", — резюмировал губернатор. Ранее Хельсинки принял решение о закрытии всех ККП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
https://ria.ru/20231123/norvegiya-1911214630.html
мурманская область
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, россия, андрей чибис, финляндия, в мире
Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Финляндия, В мире
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии

Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за ситуации с Финляндией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт — "Райа-Йоосеппи", написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.
«

"По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью. <...> В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей", — говорится в публикации.

Чибис добавил, что на КПП "Салла" увеличивается число иностранцев.

"Сейчас на КПП порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка", — резюмировал губернатор.

Ранее Хельсинки принял решение о закрытии всех ККП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.
Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
Премьер-министр Йонас Гар Стёре - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Премьер-министр Норвегии заявил о возможности закрыть границу с Россией
Вчера, 02:12
 
Мурманская областьРоссияАндрей ЧибисФинляндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала