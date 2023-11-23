https://ria.ru/20231123/moskva-1911432134.html
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега - РИА Новости, 23.11.2023
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:01
2023-11-23T19:01
2023-11-23T19:02
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. "В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.
https://ria.ru/20231122/dorogi-1911082512.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега
Работники городского хозяйства Москвы проводят работы по очистке дорог от снега
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.
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