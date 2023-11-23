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Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега - РИА Новости, 23.11.2023
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19:01 23.11.2023 (обновлено: 19:02 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/moskva-1911432134.html
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега - РИА Новости, 23.11.2023
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега
Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:01
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москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. "В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.
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москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Специалисты городского хозяйства Москвы начали очистку дорог от снега

Работники городского хозяйства Москвы проводят работы по очистке дорог от снега

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы организовали работы по очистке от снега дорог, под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, соцобъектам, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"В городе снег. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что синоптики спрогнозировали в четверг и пятницу в столице снег и метель. Также возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на машинах.
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