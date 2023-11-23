https://ria.ru/20231123/moshenniki-1911239190.html

В Подмосковье задержали двух мошенников по лизингу спецтехники

В Подмосковье задержали двух мошенников по лизингу спецтехники - РИА Новости, 23.11.2023

В Подмосковье задержали двух мошенников по лизингу спецтехники

Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом спецтехники, стоимость похищенных трех машины превышает 29 миллионов рублей,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:44

2023-11-23T09:44

2023-11-23T09:44

происшествия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

gps

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом спецтехники, стоимость похищенных трех машины превышает 29 миллионов рублей, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, представитель организации, занимающейся долгосрочной арендой имущества, написал заявление в полицию о том, что гендиректор фирмы "заключил с их компанией договоры лизинга". "После получения трех автомобилей-самосвалов и одного автобетоносмесителя клиент перестал выполнять условия договора, не вернул технику и отключил установленные на ней GPS-маяки. Стоимость похищенного автотранспорта превышает 29 миллионов рублей", - рассказала Петрова. Она отметила, что правоохранители задержали злоумышленников в съемной квартире, где были изъяты договоры лизинга, печати организаций и другие доказательства мошенничества. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений, заявила Петрова. "Установлено, что один из фигурантов купил фирму и назначил номинального директора. От его имени злоумышленник удаленно подал заявки на аренду спецтехники якобы для осуществления предпринимательской деятельности. После заключения сделок и дистанционного подписания договоров его сообщник по доверенности забрал машины", - сказала представитель полиции. "Впоследствии заявленные ежемесячные платежи не производились, а спецтехника продана третьим лицам", - добавила Петрова. Начальник пресс-службы сообщила, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908883859.html

https://realty.ria.ru/20231110/kaliningrad-1908679803.html

https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html

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происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, gps, россия